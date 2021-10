Horóscopo de hoy: día viernes 29 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ben Foster, 41; Gabrielle Union, 49; Winona Ryder, 50; Richard Dreyfuss, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: valore lo que tiene y quiere conservar, y descarte lo que ya no tiene significado ni propósito. Poner su casa en orden lo ayudará a lograr las cosas que promueven confianza, felicidad y paz mental. Dé los pasos necesarios para asegurarse de no perder el tiempo postergando las cosas. Llegue a la raíz de un problema en curso, luego déjelo en paz. Sus números son 9, 13, 20, 26, 32, 43, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es oportunista, impredecible y compasivo. Es ingenioso y carismático.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una actitud optimista atraerá la atención. Esté erguido, haga que lo tomen en cuenta y recibirá información y alternativas que encajarán en sus planes. Converse acerca de lo que quiere hacer con alguien a quien ama y obtendrá la ayuda que necesita. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): estirar su presupuesto para acomodar a alguien le causará estrés. Ponga su dinero en un lugar seguro y ofrezca soluciones alternativas a los que quieran que lo gaste innecesariamente. Planee actividades con gente que es tan consciente con el dinero como usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un pequeño cambio lo ayudará a tener éxito. Combine negocios con placer y obtendrá confianza, respeto y la oportunidad de probar algo nuevo y emocionante. Planee una aventura romántica con alguien que haga que su corazón se detenga. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): surgirán problemas en casa si no puede estar de acuerdo con las personas con las que vive. Esté dispuesto a comprometerse para evitar una discusión que traiga resultados negativos y malos sentimientos. Tome el camino del éxito. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga una jugada o cambio por el motivo correcto. No permita que sus emociones tomen el mando. No sienta necesidad de seguir a otra persona cuando usted tiene planes que lo beneficiarán más. Se favorecen los proyectos de superación personal. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): confíe en sus instintos. Alguien lo engañará si le da oportunidad. Un gesto de amistad que no es sincero lo tomará con la guardia baja y lo pondrá en una posición vulnerable. Cuestione a cualquiera que parezca ofrecer demasiado a cambio de muy poco. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comuníquese con alguien con quien disfrute trabajar, y juntos harán las cosas rápidamente y tendrán tiempo para hacer algo que puedan disfrutar juntos. Una propuesta llevará a planes emocionantes. El romance está en las estrellas. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un cambio de planes lo dejará en el limbo. Retome donde dejó, y continúe en una dirección que involucre su mente y lo aliente a hacer arreglos que mejorarán su vida. Siga adelante con entusiasmo y diplomacia. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche y hallará algo que ampliará su mente e interés en utilizar sus conocimientos y habilidades para mejorar sus posibilidades de avanzar. Una charla con un amigo o familiar llevará a una propuesta que vale la pena considerar. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reflexione bien acerca de una nueva información; decida el mejor modo de hacer buen uso de lo que descubra. Una sugerencia será válida y lo alentará a hacer una modificación personal que le dará una nueva posibilidad para su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tiene más para ofrecer de lo que advierte. Deje de ser evasivo. Decida, luego lleve a cabo sus planes. Cuanto más fuerte sea su postura, más fácil será obtener aprobación y reconocimiento. Celebre sus logros con alguien a quien ama. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no todos seguirán las reglas. No permita que alguien se aproveche de usted. Dedique su tiempo y energía a algo que lo ayude a avanzar. No corra un riesgo con su reputación o su salud. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.