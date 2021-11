Horóscopo de hoy: día martes 02 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marisol Nichols, 48; David Schwimmer, 55; k.d. lang, 60; Stefanie Powers, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tranquilícese, relájese y piense en el mejor modo de obtener lo que quiere. La empatía y la comprensión, mezcladas con un encanto genuino y sugerencias positivas, lo ayudarán a resolver cualquier obstáculo que encuentre este año. Sea valiente pero amable cuando encuentre oposición. Cómo haga sentir a los demás determinará la respuesta que reciba. El equilibrio y la igualdad son esenciales. Sus números son 7, 10, 16, 21, 24, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ardiente, atractivo y divertido. Es innovador y misterioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una fuerzas con alguien que comparte su punto de vista. Juntos pueden marcar la diferencia. Una conversación lo llevará a una comprensión más amplia de sus objetivos a largo plazo y le dará consuelo al saber lo que es posible. El romance está en aumento. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no cuente con algo que no es seguro. Haga preguntas e insista en la verificación por escrito. Evalúe sus relaciones, y no vacile en distanciarse de cualquiera que no juega limpio ni ofrece algo que vale la pena a cambio. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense bien las cosas, tome decisiones por las razones correctas, preste atención y aprenda de las experiencias que encuentre. Cuando dude, verifique los hechos, haga un presupuesto adecuado y establezca un rumbo que sienta cómodo. Piense en grande, pero viva dentro de sus posibilidades. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): oculte sus emociones hasta que reúna los hechos. Saber a qué se enfrenta le hará más fácil hacer lo que es mejor para usted. No ceda ante alguien que usa tácticas de manipulación. Piense de modo no convencional y hallará una buena alternativa. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud positiva lo ayudará a evitar una situación estresante. Molestarse llevará a un cambio que no se ajusta a su horario. Haga todo lo posible por llevarse bien y esté preparado para hacer las cosas por su cuenta si es necesario. Se favorece la superación personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a cómo administra el dinero. Gastar de más en cosas que no necesita hará que se arrepienta. Ponga más énfasis en lo que es significativo para usted y en cómo puede utilizar su tiempo de modo eficaz. Haga cambios que mejoren su situación doméstica. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca reglas, límites e incentivos para evitar oposición. Escuche las sugerencias, y halle el modo de incorporar los pedidos. Llevarse bien con los demás será la mitad de la batalla. La sinceridad y actuar de buena fe alentarán el éxito y los beneficios a largo plazo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome un momento para evaluar las situaciones, pero no demore demasiado. La acción decisiva mostrará su capacidad y resaltará sus cualidades de liderazgo. La atención plena, la precisión y la honestidad alentarán a otros a respaldar las decisiones que tome. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): enfatice lo que es importante y sea realista acerca de cuánto gasta. Se recomienda obtener el máximo por lo mínimo haciendo el trabajo usted mismo en lugar de pagarle a otros, si sabe lo que está haciendo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): moverse hacia adelante lo mantendrá fuera de problemas. Guarde sus comentarios para usted y evite perder tiempo en batallas sin sentido que lo hagan ir más lento. El progreso que logre y el modo en que trate a los demás durante el proceso serán esenciales. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise las posibilidades y prepare un rumbo que lo ayude a llegar a su destino. No permita que un cambio de planes que alguien haga lo confunda. Haga una llamada a alguien que siempre le levanta el ánimo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no hay una forma clara de manejar situaciones delicadas. Tome un tiempo para comprender cómo se sienten los otros, y haga preguntas que ofrezcan a los demás la oportunidad de desarrollar una solución sin que se le digan qué hacer. Apunte a complacer, no a castigar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.