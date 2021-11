Horóscopo de hoy: día miércoles 03 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elizabeth Smart, 34; Gemma Ward, 34; Colin Kaepernick, 34; Dolph Lundgren, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome la experiencia que tiene y conviértala en algo tangible. Use sus habilidades, conocimientos y percepción para producir cambios que le hagan la vida más fácil. Haga que lograr la felicidad interior y la paz mental sean el objetivo de lo que elija perseguir. Siga a su corazón y haga lo que lo apasione en la vida; todo lo demás caerá en su lugar. Sus números son 6, 11, 20. 28, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, cambiante y perceptivo. Es franco y contundente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): está listo para hacer algo que lo entusiasma. Corra el riesgo y haga la preparación necesaria para asegurarse de deslumbrar a todos con sus habilidades, inteligencia y fortaleza. Se favorecen el romance, el crecimiento personal y la mejora física. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a sus relaciones con los demás. Reaccionar de más o ser terco no lo ayudará a salirse con la suya. Si quiere hacer algunos cambios honestos, ofrezca incentivos, encanto y elogios que lo ayuden a obtener apoyo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): recibirá información valiosa. Use lo que sabe para producir cambios profesionales positivos. Usar sus habilidades de modo singular puede no agradarle a todos, pero lo llevará más cerca de conseguir su sueño. Confíe y crea en usted. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que haga tendrá más y mejor impacto que lo que diga. Adopte un enfoque disciplinado a la forma en que maneja las finanzas, los problemas médicos y las ofertas contractuales. Demuestre lo que vale, será valorado y le ofrecerán lo que merece. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede no gustarle el cambio, pero convertirá un resultado negativo en positivo si utiliza su inteligencia. Elija sus palabras sabiamente, diga la verdad y siga su corazón; se sentirá bien con lo que logre. Se favorece el romance. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los gastos compartidos o cómo maneja su dinero serán un problema si gasta de más en entretenimiento o en cosas que no necesita. Preste atención a lo que quiere alguien y no haga promesas que no pueda cumplir. Un enfoque directo es su mejor opción. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mire lo que puede hacer y deje de preocuparse por lo que no está disponible para usted. Use su tiempo y conocimiento sabiamente y aproveche al máximo cualquier situación que enfrente. Enfóquese en ofrecer lo mejor de usted. No tome decisiones apresuradas. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ya conoce el ejercicio, así que muévase. Reflexionar sobre lo que queda por hacer lo dejará abatido. Deje de postergar; deje atrás lo que lo detiene. Elimine la frustración con la participación. Vive cada momento con propósito, gratitud y atención plena. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los asuntos emocionales afectarán el trabajo y las responsabilidades personales. Sea realista acerca de lo que puede manejar y con quién puede contar para que lo ayude. No se engañe creyendo que puede hacerlo todo usted mismo. Pídale ayuda a alguien que le debe un favor. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sepa cuándo buscar el consejo de un experto y cuándo cuidarse por su cuenta. Utilizar su tiempo para alcanzar su meta determinará cuánto logre. Asumir lo imposible afectará negativamente a su salud y bienestar. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no tome una decisión apresurada cuando se trate de asuntos económicos. Espere el momento hasta hallar una inversión o plan adecuado a su estilo de vida y objetivos futuros. Las mejoras personales le levantarán el ánimo y lo alentarán a trabajar en red. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hable con expertos, viejos amigos y aquellos junto a quienes ha disfrutado trabajar y obtendrá percepción de lo que no debe hacer con respecto a asuntos económicos y legales. Coquetear lo meterá en problemas. No mezcle negocios con placer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.