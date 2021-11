Horóscopo de hoy: día sábado 06 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Stone, 33; Ethan Hawke, 51; Maria Shriver, 66; Sally Field, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control de su vida y ocúpese de las situaciones que le están causando problemas. Busque oportunidades que le permitan seguir sus sueños y use sus habilidades para alcanzar sus metas. El cambio no es fácil, pero le dará tranquilidad y un plan que lo entusiasme. Un enfoque apasionado hacia la vida y el amor lo llevará a donde quiere ir. Sus números son 6, 14, 22, 27, 37, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es serio, intenso y decidido. Es discreto y genuino.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aléjese de cualquiera que trate de interponerse en su camino. Evite las empresas conjuntas, los gastos compartidos y comprar lo que no necesita. Tome un descanso, piense bien las cosas y no tome una decisión que pueda dañar su reputación. La disciplina es esencial. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mire los hechos; si actúa por una suposición, se arrepentirá del resultado. Ponga una cara feliz, escuche con atención y busque soluciones y sugerencias que sean alegres, positivas y que no inicien una disputa. Elija la paz y el amor sobre la discordia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no permita que un incidente emocional salga fuera de proporción. Sea directo y cuidadoso cuando comparta información y pensamientos personales. Mantenga sus emociones bien ocultas a fin de evitar interferencias no deseadas. No haga jugadas innecesarias que afecten sus ingresos o su estatus. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe. Puede lograr mucho si deja que lo guíe su encanto y permite que su percepción aliente a otros a hacer y dar lo mejor de sí mismos. No se reprima; diga lo que tiene en mente y sea apasionado en sus actividades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): esté preparado para afrontar los cambios que ocurran en casa o que afecten su reputación, estatus o posición. Participe en eventos o reuniones que le permitan expresar sus opiniones o intenciones a alguien que puede ayudar. Hable desde el corazón. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga un ajuste en casa que lo ayude a comenzar un proyecto que lo entusiasma. Permita que lo guíe su creatividad y se le ocurrirá un plan que le permitirá convertir algo que disfruta hacer en un proyecto lucrativo. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con cómo maneja el dinero, la salud y los secretos. Gastar de más en entretenimiento o invertir en algo riesgoso causará preocupaciones económicas. Guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro. Mantener la disciplina valdrá la pena cuando lidie con asuntos emocionales. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en sus instintos, no en lo que le digan los demás. Piense por usted mismo y no tenga miedo de tomar el camino menos transitado. Abrace el cambio, vea a dónde conduce y hágase amigo de la gente que comparte sus sueños. Haga lo que sea mejor para usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la disciplina y el trabajo duro cosecharán recompensas. La forma en que trate a los demás y los incentivos que ofrezca, para participar en algo en lo que cree, lo ayudará a alcanzar una meta que supera sus expectativas. El romance está en aumento. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga un viaje por los recuerdos y eso lo ayudará a recordar lo que es importante. Ponga metas, ajuste y aprenda a hacer todo lo que pueda para superar los obstáculos. Busque un modo singular de evitar la negatividad y los desacuerdos. Se favorece el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): verifique la información. Restrinja los gastos que no sean necesarios. Mire el panorama general y absténgase de hacer una jugada prematura. Si no comprende las instrucciones, vaya directamente a la fuente para obtener aprobación. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde sus sentimientos para usted. Concéntrese en los asuntos de dinero y mantenga cerca a los amigos y familiares que sabe que no lo decepcionarán. Un regalo u oferta inesperada puede tener condiciones. Tome su tiempo; una decisión apresurada le traerá complicaciones. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.