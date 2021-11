Horóscopo de hoy: día viernes 12 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Raymond Ablack, 32; Anne Hathaway, 39; Ryan Gosling, 41; Megan Mullally, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: los recuerdos le señalarán una dirección singular. Comuníquese con alguien que lo haya influenciado en el pasado, y obtendrá una noción de hacia dónde quiere ir y qué quiere hacer. Es hora de seguir su corazón y ser responsable de su felicidad. Diseñe un rumbo que ofrezca paz mental y felicidad. Sus números son 6, 14, 17, 24, 29, 32, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, creativo y atractivo. Es caritativo e independiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a los detalles relacionados con los gastos y responsabilidades compartidas. Sea abierto y honesto acerca de cómo se siente y eso lo ayudará a evitar malentendidos. Un cambio resultará más beneficioso de lo esperado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga énfasis en verse lo mejor que pueda, mantenerse saludable y en forma, y pasar tiempo con alguien que saca lo mejor de usted. Explore las posibilidades, y considere hacer un ajuste positivo en su estilo de vida. El romance lo acercará a alguien que ama. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): enfóquese en lo que puede hacer. La investigación, la preparación y la promoción son esenciales si quiere avanzar. No deje nada al azar o en manos de otra persona. Una vez que se ocupe de sus asuntos, relájese con alguien o con algo que alivie su estrés. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): socialice, disfrute de la vida y de pasatiempos que despierten su imaginación y lo pongan en contacto con gente interesante. Deje pasar las empresas conjuntas o las inversiones costosas. Los proyectos de superación personal recompensarán y se alienta el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje que las cosas se desarrollen naturalmente. No puede cambiar lo inevitable, pero mantenga una mentalidad positiva y enfóquese en el crecimiento personal y en adquirir de información que lo ayude a avanzar. Las lecciones aprendidas serán valiosas y tendrá éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dé rienda suelta a su creatividad y vea qué ocurre. Cambiar sus creencias y estilo de vida estabilizará su vida y lo hará avanzar en una dirección que lo entusiasme. Un nuevo aspecto o un ajuste a su arreglo de vivienda será prometedor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore las posibilidades. Asista a eventos que lo alienten a trabajar en red y conectarse con gente que comparte sus intereses. Aprenda de sus errores y no los repetirá. No pierda tiempo ni dinero en lo que no es esencial o en alguien que busca una limosna. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga un estilo de vida simple y rehúse involucrarse en el drama que sucede a su alrededor. Deje de perder el tiempo y decídase a usar sus fortalezas y sabiduría para hacer lo que mejor hace y más le gusta. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide la información personal. Compartir demasiado con otros terminará costándole caro. Ocúpese de sus responsabilidades antes de pasar a las actividades recreativas. Haga un presupuesto para el futuro y evite gastar de más. Un cambio de planes provocará una riña emocional. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ordene los asuntos inconclusos. La libertad de seguir su corazón y hacer lo que lo hace feliz no tiene precio. Se favorecen la superación personal y el romance, y lo alentarán a tener confianza para dar un paso audaz. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche con atención, planee con precisión y no deje nada al azar. Acepte tareas esenciales y maneje los asuntos personalmente para evitar contratiempos y oposición. No tema hacer las cosas usted mismo si tiene sentido. Idealmente, quiere lograr su meta. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a los detalles y al presupuesto. Si se mantiene al tanto, sabrá lo que se requiere de usted para obtener lo que desea. El cambio comienza con usted y lo determinado que esté a terminar lo que comienza. Se alienta el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.