Horóscopo de hoy: día miércoles 24 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sarah Hyland, 31; Katherine Heigl, 43; Colin Hanks, 44; Danielle Nicolet, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore sus opciones, pero use el sentido común. No se desvíe por un camino colorido y emocionante, pero que no es realista. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea falso. No participe en algo que lo tomará como rehén. Planee cuidadosamente este año y apéguese a su manual de estrategias. La disciplina, la honestidad y el trabajo duro llevarán al éxito. Sus números son 4, 13, 21, 25, 34, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es agresivo, honrrado e inteligente. Es original y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una fuerzas con gente de ideas afines. Una inversión estabilizará su situación económica y aumentará su confort. Se favorecen las mejoras en el hogar si hace el trabajo usted mismo y se mantiene dentro del presupuesto. No arriesgue su salud ni su reputación. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): necesitará un amortiguador para evitar la negatividad y la competencia. Tenga las cosas en claro y ármese con conocimiento y un plan a largo plazo que lo ayude a superar a cualquiera que intente interponerse entre usted y su meta. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comparta sus planes, sus gustos y disgustos. Ponga sus cartas sobre la mesa y espere una respuesta. Alguien mostrará sus verdaderas intenciones. Esté preparado para adaptarse y continuar según lo planeado. Elimine lo que no le funciona. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): limite sus gastos. Busque un modo de compensar algo que carece de fondos. Comparta su experiencia con alguien que puede ofrecer información, experiencia y un modo de convertir lo negativo en positivo. Una asociación singular parece prometedora. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): diga lo que tiene en mente. Tome el control, muestre iniciativa y haga cambios que simplifiquen su vida. Deje de seguir a los demás; encienda el encanto y tome una posición de liderazgo. Cree oportunidades en lugar de esperar a que sucedan. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vuelva a conectarse con alguien que lo inspira, y la magia del lenguaje lo llevará en una dirección nueva y emocionante. Deje que su imaginación tome el mando y permita que los planes se desarrollen. Hay un cambio en el horizonte que no querrá perderse. Abrace la vida. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los detalles y a cómo se presenta usted y su trabajo. Se requiere disciplina para terminar lo que empieza. Una oferta seductora lo tentará a concederse un capricho. Cíñase a su plan, no importa lo que digan o hagan los demás. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): actúe por cuenta propia, disfrute de la vida y use sus habilidades para mejorar usted, los demás y cualquier cosa que le inquieta en su comunidad. No haga un gran problema con algo intrascendente, pero llama a las cosas por su nombre cuando sea necesario. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): puede ser divertido, sin exagerar. Una situación incierta le resultará costosa si se involucra sin investigar lo suficiente. Busque inconsistencias cuando trate con otros y le resultará más fácil descifrar qué es real y qué no lo es. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome lo que sea que lo ayude a avanzar. Muestre dedicación, entusiasmo e innovación, y obtendrá reconocimiento por sus aportes. Depende de usted producir un cambio positivo que revolucionará su forma de vida en el futuro. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elimine la ira y el resentimiento; reemplácelos con inteligencia y la voluntad de hacer y ser lo mejor que puede. Compita con usted, no con los demás. Tome el camino que esté en linea con lo que está tratando de lograr. Aléjese de la gente manipuladora. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una idea creativa ganará impulso a medida que implemente su plan físicamente. No espere a que otros se pongan al día; haga lo suyo y tome el crédito. Escuche las críticas, pero no pierda de vista lo que está tratando de lograr. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.