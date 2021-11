Horóscopo de hoy: día jueves 25 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Katie Cassidy, 35; Jerry Ferrara, 42; Christina Applegate, 50; Bruno Tonioli, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome la iniciativa y sucederán cosas buenas. Negocie hasta que sienta que cuenta con la red de seguridad que necesita para aliviar su estrés y tener margen de maniobra para disfrutar de la vida. Depende de usted ponerse en acción para no arrepentirse cuando mire hacia atrás y vea las oportunidades perdidas. Corra el riesgo y enfóquese en lo que lo hace feliz. Sus números son 3, 8, 17, 27, 36, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sabio, perceptivo y generoso. Es ingenioso y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio inesperado en una relación lo dejará desconcertado. Tome un momento para repensar sus pasos y descubrir el mejor modo de avanzar. Ponga su energía donde cuenta y haga lo que sea mejor para usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la inconsistencia será el enemigo. No comparta sus pensamientos antes de estar seguro de que puede llevarlos a cabo. Ponga más esfuerzo en las metas personales y las mejoras físicas, y descubra cómo tratar con los demás sin entrar en una discusión. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga lo que más le importa. Reorganice las cosas en casa o en el trabajo para asegurarse de que su espacio favorezca que las cosas se hagan eficientemente. Comuníquese con alguien que lo aclara; obtendrá información sobre algo que lo ayudará a progresar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es mejor tratar rápidamente un asunto emocional. No permita que las situaciones se agraven hasta que se salgan de control. Desafíese y concéntrese en ser y hacer lo mejor que puede, no perder el tiempo con alguien o algo sobre lo que no tiene control. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que lo que hacen otros sofoque su creatividad o le impida disfrutar de la vida. Lidie con lo inevitable haciendo las cosas que le interesan e incluyendo a personas que comparten sus inquietudes. Una actitud positiva alentará las buenas relaciones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en las cosas que importan. Cuide las situaciones domésticas para no molestar a un vecino, familiar o amor. Un cambio de planes lo favorecerá. No haga un escándalo; el tiempo está de su lado y se alienta el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): podrá convencer a otros de que vean las cosas a su modo si es firme en sus convicciones. Ponga en marcha sus planes y termine lo que empieza. Ponga su energía en hacer cosas, sin preocuparse por lo que otros dicen o hacen. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado de alguien en quién confía. Una situación emocional llevará a la inestabilidad y a un descuido de alguien de quien menos lo espera. No permita que se instale la ira cuando lo que se requiere es el secreto y las charlas en la trastienda que ayuden a su causa. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): hallará un modo de hacer que su dinero funcione para usted si establece prioridades y evita ser demasiado generoso con los otros. No se deje engañar por un charlatán. Manténgase enfocado en lo que trata de lograr. La disciplina valdrá la pena. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mantenga separadas su vida personal y profesional. Si permite que sus emociones interfieran con sus responsabilidades, se frustrarán sus expectativas. La actividad física evitará la tristeza y aumentará su energía lo suficiente como para completar lo que debe hacer. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga las cosas en perspectiva, determine lo que debe hacer y póngase a trabajar. La disciplina y la inteligencia lo ayudarán a saltar las barreras y lo alentarán a mantenerse encaminado hasta que llegue al destino que elija. Sea un líder, no un seguidor. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no comparta sus pensamientos o intenciones. Colabore con trabajo y ayude a los necesitados, pero no pague por el error de otra persona. Un cambio que haga lo ayudará a convertir un trabajo que acepte en uno que quiera hacer. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.