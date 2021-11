Horóscopo de hoy: día sábado 27 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alison Pill, 36; Jaleel White, 45; Fisher Stevens, 58; Kathryn Bigelow, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga todo en perspectiva antes de hacer un cambio. No permita que los espectadores entusiastas lo empujen o marquen el ritmo al modo en que vive su vida. Asuma la responsabilidad de tomar decisiones que le calmen la mente y le den el espacio que necesita para hacer alteraciones sobre la marcha. Esfuércese por encontrar el equilibrio y la integridad, y evite la incertidumbre y la negligencia. Sus números son 5, 16, 23, 28, 32, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, ingenioso y disciplinado. Es sensible y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use fuentes confiables y verifique la información que reúna. Tener una visión realista de lo que es posible lo ayudará a superar los peligros de la incertidumbre. Haga mejoras al modo en que maneja y gana su dinero en efectivo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche el momento y saque ventaja de cualquier oportunidad que se le presente. Ser capaz de evaluar y hacer una jugada mostrará fuerza y coraje y ganará respeto entre sus compañeros. Las mejoras personales marcarán un nuevo comienzo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga la paz. No saque conclusiones apresuradas ni tome nada ni a nadie por sentado. Es mejor no tratar los asuntos emocionales hasta que pueda aclarar su mente y descubrir lo que quiere. No tome decisiones apresuradas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga tiempo para la gente que le pone una sonrisa en la cara. Cómo maneja o comparte su hogar preparará el escenario para lo que obtenga a cambio. Se favorece el romance. El tiempo de calidad usado para planear con alguien especial mejorará su estilo de vida. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): salga de casa. Mejore sus posibilidades de avanzar mejorando sus calificaciones. Inscríbase en cursos, asista a una función de trabajo en red o reúnase con gente que comparte sus talentos y obtenga información importante que lo ayude a avanzar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aumentarán los problemas si no se pone de acuerdo con alguien cercano a usted. Considere cómo puede solucionar un problema doméstico reorganizando su entorno para satisfacer las necesidades de los que conviven. Se alienta el romance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): quedará decepcionado si confía en alguien que promete mucho y no hace nada. Tome el control poniendo sus pensamientos y planes en algo que mejore su vida hogareña y lo liberará de responsabilidades que no le corresponden. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una actitud reservada evitará una escena emocional. No se involucre en una empresa conjunta. Los gastos compartidos causarán preocupación y ansiedad, sin mencionar la pérdida, si no comparte los mismos valores. Establezca estándares altos y ponga prioridades de acuerdo con la importancia. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): diga poco y haga mucho. Guarde sus pensamientos para usted, y enfóquese en alcanzar lo que quiere lograr. No permita que las emociones confundan lo que sabe que es correcto y mejor para usted. Manténgase alejado de los que ofrecen información falsa. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea directo y evitará que alguien lo saque de contexto. Haga lo que debe hacer y cumpla sus promesas. El cambio es inevitable; sea parte de la solución, no del problema. Ponga en claro sus hechos, luego proceda con confianza. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aférrese a sus pensamientos. El tiempo está de su lado y asegurarse de que su estrategia produzca el resultado que desea es lo que más le conviene. Tome un descanso y obtendrá una perspectiva de lo que es mejor para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aflorarán las emociones si no puede llevarse bien con alguien a quien ama. Llene su día con actividades que requieran desafíos físicos y eso lo ayudará a evitar un debate emocional que puede dañar una buena relación. Elija la paz y el amor sobre el caos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.