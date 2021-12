Horóscopo de hoy: día jueves 02 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Aaron Rodgers, 38; Britney Spears, 40; Monica Seles, 48; Lucy Liu, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: optimizar su vida le hará más fácil llegar a donde quiere ir. Concéntrese en su presupuesto y en lo que es importante para usted para asegurarse de poder mantener el estilo de vida que le de paz mental. Deje de preocuparse por lo que otros hacen y piensan; empiece a complacerse a usted mismo. Trate de atraer a la gente que comparte su ética y sus metas. Sus números son 5, 12, 21, 24, 33, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es receptivo, generoso y decidido. Es impulsivo y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): verifique su situación económica y actualice las inversiones, los contratos y cualquier otro papeleo que esté por vencer. Mantenerse al tanto de sus responsabilidades lo ayudará a evitar tener problemas cuando sea crucial que tenga todo en su lugar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga su tarea. Si se lanza a algo prematuramente, se arrepentirá. Cuide sus necesidades físicas para evitar debilidad, lesiones o enfermedades. Esté atento a alguien envidioso o ansioso por hacerlo quedar mal. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga la mira en lo que quiere que suceda y avance. Las conversaciones lo llevarán más cerca de su meta, y las sugerencias mejorarán sus posibilidades de ser el lider. Tome el ritmo y no prometa más de lo que puede cumplir. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no sea tímido; exprese sus pensamientos y sentimientos, y se le ocurrirá un plan extraordinario que lo hará parecer un genio. No arriesgue su salud y bienestar porque alguien no cumple con las reglas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ira emocional provocará dificultades con alguien que puede influir en su estilo de vida al avanzar. Ya sea en casa o en el trabajo, haga todo lo posible por llevarse bien con todos. Piense bien las cosas, responda inteligentemente, y obtendrá respeto y apoyo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga alma y vida en qué y quién es importante para usted. Hablar demasiado y no actuar lo suficiente frustrará a sus seres queridos. Una demostración física de afecto, interés y liderazgo alentará los resultados deseados. Se alienta el romance. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome las cosas en sus manos. Indique lo que está haciendo, y delegue lo que espera de los demás para alcanzar su objetivo. La oportunidad depende de usted y de cómo trate a los demás, así como de las situaciones que surgen. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estará atascado en una situación difícil si deja que sus emociones tomen el mando. Concéntrese en lo esencial, y ocúpese de los asuntos que alienten el mejor resultado. Se requiere un cambio. Causar un problema sofocará su progreso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome el ritmo y haga que cada jugada cuente. No espere a que otros se pongan al día; establezca el estándar y diríjase a la línea final. Use su capacidad intelectual para sobresalir, y superará a cualquiera que intente hacerlo a un lado. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención, enfóquese en los detalles, apunte a lo que quiere y no se detenga hasta alcanzar su meta. El cambio comienza con usted. Haga una jugada que ponga fin a cualquier incertidumbre que albergue. La paz mental es el destino final. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija sus palabras sabiamente. Una discusión emocional lo alejará de alguien a quien ama. Busque una forma positiva de expresarse, y eso lo ayudará a salirse con la suya sin una pelea. Se favorece una sugerencia oculta en un elogio. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las empresas conjuntas no son lo que más le conviene. Pagar de más por algo, aceptar demasiadas deudas o prometer más de lo que puede entregar lo desalentará. Pregunte a alguien que tiene más experiencia y recibirá buenos consejos. Se alienta el romance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.