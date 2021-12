Horóscopo de hoy: día sábado 04 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tyra Banks, 48; Jay-Z, 52; Marisa Tomei, 57; Jeff Bridges, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea directo, preciso y detallado. No deje lugar a errores o malas interpretaciones. Hágase cargo, hable y lleve a cabo sus planes. Guarde los secretos y asuntos personales para usted, y aléjese de los chismes y de los que fisgonean. Persiga su sueño en lugar de ser el secuaz de alguien. Promocione lo que tiene para ofrecer, y proteja sus activos. Sus números son 5, 12, 23, 26, 32, 34, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, entretenido e ingenioso. Es generoso y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ocúpese de sus responsabilidades, su salud y su bienestar. Aprenda todo lo que pueda, y prepárese para renegociar un trato que necesita ajustarse. Cíñase a los hechos y niéguese ceder ante alguien que trata de aprovecharse de usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se establecerá la incertidumbre si tiene demasiado para elegir. No se deje engañar por algo que no pueda pagar o que ofrece un charlatán. Cuando dude, diga que no. Mire hacia adentro y concéntrese en ser lo mejor que puede ser. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje todo lo demás a un lado y enfóquese en lo que hace mejor. Una oportunidad de usar sus habilidades para destacarse entre la multitud, atreaerá oportunidades interesantes. Una asociación será cuestionable pero prometedora. Haga lo que debe hacer y verifique los hechos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio le levantará el ánimo. Pruebe algo que nunca ha hecho antes y vea a dónde lo lleva. Una inversión personal resultará mejor de lo previsto. No tenga miedo de hacer las cosas de forma diferente. Una idea singular se convertirá en algo que vale la pena seguir. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): suba el volumen y planee divertirse. Vierta su energía en algo productivo en lugar de reaccionar a algo que no puede cambiar. Deje que los demás hagan como les plazca, y muévase en una dirección que le dé tranquilidad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a cómo se ve y se siente. Escuche con interés y ofrezca sugerencias. La honestidad es la mejor política, pero la diplomacia lo salvará de una situación que puede dañar una relación significativa. Sea bondadoso, no crítico. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): llévese bien con amigos y familiares. Si está pasando el rato en casa, canalice su energía en mejoras para el hogar. No se involucre en inversiones conjuntas o gastos compartidos. Le será difícil recuperarse de un comportamiento permisivo. Apéguese al presupuesto. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome la iniciativa y organice las cosas en casa para que le hagan la vida más fácil. La comodidad aliviará el estrés y le dará más tiempo para pasarlo en algo que le gusta hacer. Una salida creativa disparará una idea para hacer dinero. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cambie solo lo que es necesario. Si acepta demasiado, se quedará corto con sus expectativas. Conozca sus limitaciones, fortalezas y debilidades, y hallará más fácil sortear los obstáculos en el camino. No crea todo lo que oye. Verifique la información. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verifique cuánto costará algo y cuánto tiene antes de cerrar un trato. Una idea equivocada de cuanto vale o que puede hacer le causará problemas y requerirá un juego hábil de su parte. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche, y advertirá quién está de su lado y quién no. Las acciones que tome alguien lo ayudarán a descifrar el mejor modo de controlar el resultado. Manténgase al tanto de lo que sucede a puertas cerradas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea reservado acerca de sus planes hasta que tenga todo en su lugar y esté listo para lanzarlo. La sorpresa le dará la ventaja que necesita para salir victorioso. Es hora de confirmar lo que siente por alguien cercano a usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.