Horóscopo de hoy: día domingo 05 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ross Bagley, 33; Frankie Muniz, 36; Margaret Cho, 53; John Rzeznik, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a los detalles. Escuche con cuidado, verifique la información y evalúe las situaciones antes de hacer promesas. La dedicación y la lealtad ayudarán a eliminar la incertidumbre y la inseguridad. Busque la verdad, pero no permita que la decepción y la ira lo consuman. Una sonrisa y una actitud positiva lo ayudarán a lograr lo que se propuso y alentará a otros a seguir su ejemplo. Sus números son 3, 11, 19, 22, 26, 33, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, inteligente y creativo. Es enérgico y poderoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que su ego se interponga en su camino. Siéntase feliz por los demás y eso lo ayudará a sobresalir. Piense en lo que puede lograr, no en lo imposible. Manténgase enfocado en lo que le agrada en lugar de tratar de impresionar a alguien. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no analice de más. Ponga en práctica una estrategia que lo ayude a lograr su meta sin tomar desvíos. Un enfoque organizado a la vida, el amor y las responsabilidades lo ayudará a superar la confusión, los contratiempos y los errores. Piense más y ponga más esfuerzo en una relación significativa. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reconsidere su estrategia. Evalúe su situación y hable de sus planes con alguien a quien ama. Saber qué están dispuestos a hacer los demás para ayudar le hará más fácil planear su día. Sopese los pros y los contras, luego proceda. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio de actitud lo llevará por un camino positivo. Muéstrele a alguien lo mucho que le importa. Un gesto bondadoso o cariñoso mejorará la relación con alguien a quien ama. Tome contacto y sea el primero en dejar atrás los remordimientos del pasado. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un ritmo constante y la voluntad de permitir que los demás hagan como les plazca lo ayudarán a pasar el día sin problemas. Cíñase a la verdad. No prometa más de lo que puede cumplir y viva dentro de su presupuesto. Ser permisivo será su ruina. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no juzgue. Decir algo crítico no será bien recibido. Ofrezca compasión, ayuda práctica, amor y comprensión, y producirá cambios positivos que agradarán a todos los involucrados. Acérquese a los otros con actitud positiva y pacífica. Se favorece el romance. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): póngase en contacto con la gente a la que extraña. Una conversación lo pondrá al día y llevará a planes que le levantarán el ánimo. Se favorecen los planes de viaje, las funciones sociales y las mejoras en el hogar. Prepárese para el final del año. Ordene los cabos sueltos. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea observador; descubrirá datos fascinantes acerca de la gente que lo rodea. Conocer los gustos y disgustos de los otros lo ayudará a llevarse bien con todos. Reflexione acerca de los cambios internos, y acepte lo inevitable. Deje ir lo que ya no le funciona. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se deje deslumbrar por los planes fantasiosos de alguien. Sea realista, innovador e inteligente, y superará con creces sus expectativas. Crea en usted y en lo que puede hacer, no en alguien que se jacta pero no cumple. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise y vuelva a hacer. Tome el tiempo para reorganizarse, hacer balance y prepararse para el fin de un año y el comienzo de otro. No deje nada al azar o en el limbo; aborde los asuntos personales y evalúe las situaciones. Es hora de limpiar la casa. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de planes lo favorecerá. Considere con qué quiere contribuir y haga que su presencia cuente. La información que ofrezca lo ayudará a ganar respeto y alentará a otros a darle el crédito y las recompensas que usted merece. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): puede usar su influencia y marcar la diferencia. Inscríbase en algo en lo que cree, y hágase cargo. Un cambio en cómo se gana la vida le dará una nueva oportunidad de vida. No tema al cambio. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.