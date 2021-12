Horóscopo de hoy: día sábado 11 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mo’Nique, 54; Gary Dourdan, 55; Jermaine Jackson, 67; Bess Armstrong, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea realista acerca de lo que es posible, y atraerá interés a una idea que quiere seguir. Comuníquese con personas que puedan ofrecer percepción, y ganará confianza e información profunda que lo ayudará a prepararse para el futuro. Aléjese de la gente que utiliza la manipulación emocional para alterar sus intenciones. Sea fiel a usted y a sus creencias. Sus números son 6, 19, 26, 28, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es encantador, creativo e ingenioso. Es diligente y culto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no dé nada por sentado. Cumpla sus promesas y tome en serio las reglas y regulaciones. Canalice su energía sabiamente y mantenga simples su vida y sus relaciones con los demás. Una fuerzas con alguien que puede ayudarlo a marcar la diferencia. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se establecerá la confusión si alguien oculta información o si tiene demasiadas opciones. Dé un paso atrás y haga algo físico. Una actividad enérgica ayudará a dar perspectiva acerca de lo que es esencial. Se alienta el romance. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): amplíe su ámbito, preste atención y haga el trabajo necesario para obtener lo que quiere. Comparta su punto de vista y considere el mejor modo de mejorar sus relaciones. Hacer un viaje corto o asistir a un seminario será revelador. Sea responsable; no se arriesgue. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): controle sus emociones y comuníquese con diplomacia. Sea un buen oyente y evitará decir algo de lo que se arrepentirá. Una salida creativa aliviará el estrés y ampliará su interés por algo que puede convertirse en una actividad lucrativa. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información antes de compartir sus pensamientos y sentimientos. Depende de usted ser responsable y asignar tiempo a sus necesidades. Dé un buen ejemplo y atraerá a personas que lo ayudarán a cumplir sus sueños. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hallará problemas si no es directo. Use la diplomacia, pero no el engaño. Es hora de hacer un cambio que rectifique un problema que lo ha estado agobiando. Una actitud positiva y un cambio de estilo de vida llevarán a una mejor salud. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la paz y enfóquese en los asuntos domésticos. Tome un tiempo para escuchar las quejas y hacer ajustes que se adapten a sus seres queridos. Sea el que lo compensa y cosechará las recompensas cuando necesite un favor. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mire la imagen completa y reduzca hasta algo que pueda lograr fácilmente. Ir de a poco lo llevará más lejos que hacer promesas poco realistas y quedarse corto. Sea directo acerca de cómo se siente y descubrirá dónde está parado. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): surgirá un problema con un amigo, pariente o amor si alguien no es honesto. No exagere ni reaccione de más. Sea un buen oyente, evalúe la situación y ofrezca una opinión directa. Acepte el resultado; aproveche su día al máximo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe las posibilidades y elija a las personas con las que quiere trabajar. Marque la diferencia en casa, en su comunidad o en una causa mundial compartida. Preste atención a alguien a quien ama, y eso los acercará más. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se intensificará un asunto emocional. Dé un giro positivo a lo que sea que haga o diga para asegurar el resultado que quiere lograr. El cambio está cerca; depende de usted tomar el camino que aumente su felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): su imaginación se desenfrenará. No quede atrapado en algo que no es realista. Enfóquese en lo que es factible y útil. Puede marcar la diferencia si usa sus habilidades, no su dinero, para ayudar a otros. El romance está en aumento. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.