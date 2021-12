Horóscopo de hoy: día domingo 12 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mayim Bialik, 46; Madchen Amick, 51; Regina Hall, 51; Jennifer Connelly, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año deje que su pasión salga a la superficie, y verá resultados extraordinarios. Hacer lo que más lo conmueve lo ayudará a participar en tareas difíciles pero necesarias para alcanzar su meta. Acepte la vida de todo corazón, y haga frente a la controversia con convicción. Establezca estándares altos, y no permita que nadie se interponga en su camino. Comparta hechos, no habladurías. Sus números son 7, 15, 23, 29, 32, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es un amante de la diversión, impulsivo y expresivo. Es entretenido y caritativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio inesperado lo tomará con la guardia baja. Tome un momento para evaluar la situación, y descubrirá un modo de mejorar su vida. La clave de la felicidad es hacer lo correcto y lo mejor para usted. Abrace el futuro con optimismo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio de planes lo favorecerá. No permita que una actitud obstinada se interponga entre usted y lo que quiere. Ponga su energía en contribuir a algo que le importa. Su aporte llevará a amistades y oportunidades. Se favorece el romance. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada al azar. Haga su parte, realice los cambios necesarios y establezca sus prioridades. Comprométase con algo que lo ayude a avanzar. Lo que haga para mejorar sus habilidades, aspecto o fuerza valdrá la pena. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención. Prospere con lo que lo entusiasma mucho. No permita que las emociones se interpongan entre usted y lo que quiere lograr. No se sienta mal si alguien no quiere tomar parte. Enfóquese en la salud, la felicidad y la paz mental. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenderá si observa. Tome en serio las asociaciones y haga su parte. Use la inteligencia, y se le ocurrirá un plan que ganará la confianza de los demás. No deje que la ira o los celos lo consuman. Ponga su energía en algo constructivo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no deje nada al azar. No cuente con que alguien se ocupe de sus responsabilidades. Trate los asuntos domésticos antes de que alguien se queje. Los argumentos no resolverán los problemas, pero las acciones lo harán. Haga su parte para marcar la diferencia. Comparta con alguien a quien ama. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comuníquese con personas que estimulen su mente y planteen asuntos que lo hagan querer participar en una causa. Use su inteligencia, reúna información y explore posibilidades. Sea deliberado en sus acciones y apasionado por sus creencias. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga su corazón en algo que le importa. Pase tiempo con alguien que saque lo mejor de usted. Deje que su imaginación creativa tome el mando, y se le ocurrirán soluciones que le harán más fácil la vida. Se alienta el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a lo que sucede en casa. Si quiere hacer mejoras, esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo y ahorrar. Decline una invitación si se siente un poco inseguro acerca del riesgo potencial involucrado. Cíñase a la verdad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): apunte a la estabilidad y seguridad en su vida. Entre en acción física para mejorar las cosas entre usted y aquellos que marcan la diferencia en su vida. Establezca un presupuesto ajustado antes de comenzar los proyectos de mejoras para el hogar. Aliente una relación significativa. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la disciplina y el trabajo duro valdrán la pena. No permita que nadie interfiera con sus planes. Hable y sea honesto. Es esencial dejar en claro qué es importante para usted y cómo piensa avanzar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evalúe su situación personal y económica. Haga algo que alivie el estrés. Se requiere un cambio, pero no tiene que suceder de la noche a la mañana. Escuche a alguien con experiencia, y lo ayudará a hallar una solución viable a largo plazo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.