Horóscopo de hoy: día lunes 13 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Swift, 32; Jamie Foxx, 54; Steve Buscemi, 64; Wendie Malick, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga su casa en orden y disfrute de su entorno. Este año una actitud positiva lo ayudará a sobresalir y lo alentará a aprovechar al máximo lo que ya tiene. Volver a lo básico lo ayudará a descubrir el significado de la vida, el amor y la felicidad. Su meta es la paz mental. Explore las posibilidades y lo que más le importa. Sus números son 2, 10, 19, 27, 34, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, desafiante y servicial. Es bondadoso y liberador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): quite importancia a sus emociones y evitará darle ventaja a alguien. Cuanto menos información personal comparta, más fácil le será avanzar. Enfóquese en lo que hace mejor y superará a cualquiera que lo desafíe. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que un cambio de planes le arruine el día. Manténgase ocupado, y logrará lo que se propuso hacer. Un proyecto que ponga en juego recompensará. Evite las empresas conjuntas, pero no dude en avanzar solo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá mucha energía, así que asegúrese de usarla sabiamente. Enfóquese en todo lo que puede lograr. Diga poco y haga mucho. Todo lo que logre resultará en oportunidades y avances. Confíe en usted y en sus habilidades. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está bien cambiar de opinión o tomar una dirección diferente. Ocúpese de los asuntos que mejoren su vida. No permita que sus emociones o un extraño interfieran con las decisiones relacionadas con inversiones o con su bienestar físico y emocional. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que tengan algo que ofrecer. Lo que aprenda ampliará su perspectiva y lo ayudará a aventurarse por un camino nuevo y emocionante. Adopte un enfoque singular a la vida, a lo que hace, y calmará su alma. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): alguien lo decepcionará. No confíe en lo que dicen los demás y no siga a alguien por el motivo equivocado. Ocúpese de sus necesidades, salud y finanzas, y evitará arrepentirse. No permita que se instale la ira cuando se requiera ocuparse de los negocios. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): diga lo que tenga en mente, pero sea diplomático. No haga cambios innecesarios que compliquen su presupuesto. Límite el gasto. Ofrezca paz, alegría y afecto en lugar de obsequios generosos. Enfóquese en planes a largo plazo, no en atajos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): controle sus emociones cuando trate con compañeros y superiores. Puede cuestionar lo que está sucediendo y ofrecer sugerencias, pero no haga demandas. La simplicidad y la moderación le serán muy útiles. Mantenga el impulso fluyendo, y habrá un cambio positivo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ignore los rumores y los chismes. Sea parte de la solución, diga la verdad y ofrezca sugerencias positivas. Marque la diferencia, y surgirán oportunidades. No limite lo que puede lograr con silencio. Utilice su mente y hallará una solución. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aumentará el resentimiento si no aprueba lo que está haciendo un amigo, pariente o amor. Ofrezca una opinión considerada, esté dispuesto a comprometerse si eso ayuda a mantener la paz. Cuide mejor su salud y bienestar. Evite la indulgencia emocional. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): póngase en contacto con personas que lo inspiren. Volver a lo básico lo ayudará a presupuestar sabiamente las próximas festividades. Un gesto bondadoso valdrá más que un regalo. No pierda de vista lo que es importante para usted y los demás. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a los detalles, y haga las cosas correctamente y a tiempo. No permita que lo que otros dicen o hacen lo frene o lo lleve por mal camino. Sea fiel a sí mismo, a sus creencias, y continúe con sus asuntos. Cumpla sus votos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.