Horóscopo de hoy: día miércoles 15 de diciembre para todos los signos

FELIZ CUMPLEAÑOS: reflexione y se le ocurrirá un plan que combine lo que lo hace feliz, un cambio de estilo de vida y tomar una dirección que tiene significado y le da paz mental. Asegúrese de que sus decisiones cuenten, que lo alienten a vivir la vida a su modo y a mantener la integridad y la mentalidad de sentirse bien, que promueven un futuro mejor. Tus números son 2, 13, 20, 26, 33, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dinámico, de mente abierta e imaginativo. Es sabio e intrigante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comuníquese con alguien que puede ofrecer información basada en la experiencia. Cuestione cualquier cosa que no tenga sentido para usted. No acepte lo imposible ni prometa algo que no pueda cumplir. Evite los encuentros físicos riesgosos y a las personas que piden demasiado. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía en los esfuerzos físicos. Resuma su posición y el camino que piensa tomar antes de proceder. Una empresa conjunta terminará costando más de lo previsto. No pague por el error de alguien más. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no comparta información que pueda arriesgar su reputación o su carrera. Haga todo lo que pueda para estar al tanto de las tendencias y no quedarse atrás. La mantener alta la energía junto con la dedicación y la disciplina recompensará. Maneje todas sus responsabilidades usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una fuerzas con alguien en quien confía y con quien disfruta trabajar y hallará un modo singular de expandir sus intereses y obtener una ganancia económica. Siéntase orgulloso de su aspecto y considere las precauciones para evitar un riesgo para su salud. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite lanzarse a algo sin antes investigar un poco. Hacer una jugada emocional es una receta para el desastre, que resultará en un perjuicio para su reputación. Ponga su energía en hacerse cargo de sus responsabilidades antes de pasar a aventuras más placenteras. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio marcará la diferencia. Aprenda de la experiencia y hallará un modo de usar sus habilidades para abrir puertas y sobresalir. Sea honesto acerca de cómo se siente y recibirá aportes que lo alentarán a tomar una decisión sabia. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): limite sus gastos y evite las deudas. Sea innovador acerca de los gastos familiares y el modo en que muestra amor a los demás. Compartir tiempo de calidad y sus intenciones es suficiente, y si eso no alcanza, es posible que quiera reconsiderar sus relaciones. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si está haciendo tonterías, quédese tranquilo. Los errores sucederán cuando no haya tenido tiempo de pensar completamente las cosas. No permita que lo empujen en una dirección cuestionable. Preste más atención a las ganancias personales, la superación personal y el romance con alguien a quien ama. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche con cuidado, y tomará mejores decisiones. No se sienta presionado ni permita que nadie lo empuje en una dirección que no le parezca correcta. Enfóquese en el crecimiento personal y en una actitud minimalista, cuando se trate de gastos y tentaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que ocurre en casa. Inicie una conversación, y hable de sus sentimientos e intenciones. La forma en que aborde a alguien a quien ama cambiará la dinámica de la relación. Escuche las sugerencias y comprométase cuando sea necesario. Se favorece el romance. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se establecerá la confusión acerca de sus responsabilidades y lo que quiere hacer. Tome impulso y organice su día para dejar tiempo suficiente para algo que le da alegría. Ocuparse de sus necesidades lo mantendrá saludable y feliz. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus planes a largo plazo, e implemente tendencias que lo ayuden a alcanzar su meta en un tiempo récord. Depende de usted producir el cambio y usar su inteligencia para avanzar. Comparta sus intenciones con alguien a quien ama. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.