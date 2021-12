Horóscopo de hoy: día jueves 16 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hallee Hirsh, 34; Krysten Ritter, 40; J.B. Smoove, 56; Billy Gibbons, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga su vida simple y canalice su energía en lo que importa y le da el mayor rendimiento. No permita que lo afecten las pequeñas cosas. La moderación en todos los aspectos de la vida lo ayudará a evitar ser vulnerable, a mantener equilibrio y seguridad emocional, económica y física. Apunte a la comodidad, la conveniencia y la paz mental. Sus números son 4, 11, 18, 20, 28, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, proactivo y enérgico. Es extravagante y convincente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): diga poco y haga mucho. Enfóquese en sus responsabilidades y haga el mejor trabajo posible. Mantenga sus gastos al mínimo y se sentirá menos estresado por el futuro. Implemente una rutina más saludable. La buena salud y la dieta promoverán la productividad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que sus emociones lo lleven por el camino equivocado. Una oferta le dará algo en qué pensar. No pierda de vista sus sueños porque alguien no le esté ofreciendo apoyo moral. Hable, solucione las diferencias y siga adelante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tiene más oportunidades de las que cree. Vea las posibilidades y aproveche una situación que puede ayudarlo a sobresalir. Reúnase, establezca contactos y busque formas de estabilizar su futuro. Deje ir el pasado y abrace nuevos comienzos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una propuesta le llamará la atención. No ande con vueltas ni se apresure a responder o podría herir los sentimientos de alguien. La honestidad lo salvará de una situación innecesaria. La respuesta es un simple sí o no. Sea directo pero diplomático. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mejore un poco las cosas. Siga moviéndose hasta estar satisfecho con los resultados. Las compras de último minuto, los eventos festivos y el cuidado del papeleo de fin de año son prioridades si quiere disfrutar de un poco de tiempo libre con sus seres queridos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se preocupe por algo intrascendente. Las emociones serán intensas cuando se reúnan amigos, familiares o colegas. Simplifique las cosas manteniendo igualdad y evitando la indulgencia. Tenga en cuenta que las palabras y la verdad importan. Enfóquese en la bondad, no en el caos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuide su salud, su hogar y su familia. No deje nada sin hacer. Póngase a toda marcha y enfóquese en lo que tenga más sentido. La preparación es crítica cuando se trate de complacer a los demás. Proteja lo que tiene y no se arrepentirá. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las emociones cambiarán rápidamente en las situaciones que requieren cooperación. Halle un modo de comprometerse antes de que las cosas se salgan de control. Utilice su inteligencia haciendo una oferta que sea difícil de rechazar. Dé un poco y ganará respeto y obtendrá buenos resultados. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una actitud disciplinada lo ayudará a hacer todo a tiempo. Sea detallista cuando se trate de gastos compartidos y regalos. Asegúrese de conocer los costos ocultos antes de comprometerse con algo que no pueda pagar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): involúcrese, participe y haga las cosas. Ordene, decore su espacio, entre a la temporada festiva y haga algo que le dé alegría. Se favorecen las mejoras en el hogar, el romance y el crecimiento personal, y aumentarán su moral. Viva, ame, ría. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle sus emociones cuando trate con un amigo, pariente o amor. Si reacciona de más, acepta más de lo que puede manejar o hace un cambio que nadie más quiere, enfrentará las consecuencias. Sea inteligente y haga lo mejor para todos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngase en contacto con alguien que lo inspire. Las charlas lo impulsarán a buscar una asociación con alguien que esté tratando de lograr metas similares. Compartir ideas ahorrará tiempo y energía y alentará el éxito. Las mejoras físicas y el romance son lo que más le conviene. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.