Horóscopo de hoy: día martes 21 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Steven Yeun, 38; Ray Romano, 64; Samuel L. Jackson, 73; Jane Fonda, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año adopte un enfoque singular al modo en que maneja el dinero, los contratos y los asuntos legales. Está bien hacer las cosas de manera diferente y adaptar su estrategia a los tiempos económicos actuales. Comprender qué es posible y cómo puede usar lo que está disponible para mejorar su vida mental, física y económicamente lo ayudará a sobresalir. Piense en grande, mantenga la integridad y abrace el cambio. Sus números son 9, 12, 20, 24, 36, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es veloz, sensible e inquisitivo. Es intuitivo y afectuoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): observe cómo reaccionan los demás. Es esencial mantener las cosas justas y ofrecer tanto como recibe. Su actitud lo ayudará a obtener el apoyo que necesita y las recompensas que merece. Cíñase a la verdad y haga su parte. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): juegue para ganar. Haga los cambios necesarios. Concéntrese en lo que hace mejor y termine lo que empieza. Ponga en juego su reputación y no decepcione a sus seres queridos. Un asunto doméstico se intensificará si no lo apacigua. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no sea crédulo. Obtenga la verdad, y observe sus alternativas. En caso de duda, deje pasar. La disciplina recompensará, especialmente cuando se trate de asuntos emocionales. No puede complacer a todos, así que haga lo correcto y lo que es mejor para usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a los precios, las gangas y los gastos compartidos. Emita su voto para ceñirse a un presupuesto y unir sus recursos para hacer estirar su dinero. Trabajar en equipo con alguien tendrá beneficios. Planee con cuidado y tome decisiones sabias. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): supervise las situaciones y tome el ritmo. Cómo maneje los asuntos determinará su reputación como líder, amigo o amante. Elija ser honesto y aclare los problemas emocionales que lo mantienen como rehén. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga algo alegre y pase tiempo con sus seres queridos. Entre al espíritu de la estación y rememore. Recuerde quién lo apoya y ofrezca una muestra de su agradecimiento. Haga una jugada que cambie su vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con en quién confía. Alguien malinterpretará sus acciones si no dice lo que piensa. No deje nada al azar cuando se trate de asuntos que pueden afectar su reputación o su estatus. Busque alternativas, pero no corra riesgos. **

ESCORPION (del 23 de octubre al 21 de noviembre): exprese qué quiere y qué está dispuesto a dar. Las conversaciones llevarán a resoluciones y lo ayudarán a reconciliarse con los temas delicados. Es momento de celebrar, y compartir con alguien a quien ama mejorará su vida. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organícese. Ignore lo que hacen los demás y concéntrese en las responsabilidades. Reconsidere su presupuesto y gastos, y no haga compras innecesarias de última hora. Escuche al sentido común, no la retórica persuasiva de alguien. Elija hacer una promesa en lugar de ofrecer regalos caros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): utilice la experiencia, el conocimiento y el sentido común; siga adelante. Comparta sus pensamientos e intenciones con alguien a quien ama, y los planes a largo plazo evolucionarán. Un cambio en casa necesitará de toda su atención. Una charla abierta aliviará el estrés. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el camino de menor resistencia cuando llegue a una encrucijada que no tiene salida. Evalúe lo que fluye o se siente bien, luego diríjase en esa dirección. No pelee una batalla imposible cuando todo lo que se requiere es paciencia y usar sus habilidades correctamente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngase en contacto con las personas con las que le gusta estar, y póngase al día. Una charla lo alentará a pensar detalladamente acerca de los cambios que quiere hacer en su forma de vida y cómo pasa su tiempo de descanso. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.