Horóscopo de hoy: día lunes 27 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hayley Williams, 33; Jared Leto, 50; Gerard Depardieu, 73; John Amos, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reconozca sus fortalezas y póngalas a prueba. Enfóquese en lo que sabe. Estar al tanto de las tendencias puede ayudarlo a mantenerse por delante de cualquier competencia que encuentre. Use las conexiones que tiene y sus ideas innovadoras para avanzar. Pida favores y demuestre lo que tiene para ofrecer. Se favorece el crecimiento personal. Sus números son 5, 11, 21, 27, 33, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, extrovertido y singular. Es espontáneo y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no abandone lo que tiene hasta que tenga un reemplazo preparado. Mire las tendencias y considere qué es posible. Haga los preparativos necesarios para tomar decisiones acertadas. No permita que el ego y las emociones lo lleven a un error del que se arrepienta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense de modo no convencional. Es su responsabilidad cambiar lo que no le gusta e ir tras lo que lo hace feliz. No limite lo que puede hacer ni renuncie a algo que quiere. Adopte enfoques dedicados y apasionados por la vida y el amor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuestione su dirección y considere si disfruta de lo que hace y de cómo se gana la vida. Salga de su zona de confort, por lo menos investigue las posibilidades que existen. Confíe en sus habilidades para que lo ayuden a alcanzar su meta. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): preste atención a lo que otros dicen y hacen. Una actitud disciplinada y un plan innovador lo ayudarán a ampliar sus perspectivas y alcanzar su meta. Un cambio lo pondrá en un estado mental positivo y lo alentará a establecerse. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el tiempo que pase con un amigo o familiar mayor será esclarecedor. Preste atención a lo que se dice, e incorpore una actitud y un estilo de vida más sano a su rutina diaria. Desafíese a hacer las cosas que son importantes para usted. Satisfaga sus necesidades. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): considere cómo se gana la vida y maneja su dinero y hallará un modo de reducir costos y aliviar el estrés. El gasto emocional o tratar de comprar el amor llevará a la deuda. Un ajuste de estilo de vida lo ayudará a retomar el rumbo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cíñase a su plan. Haga cambios en el hogar que alivien el estrés y fomenten la conveniencia y el confort. Actúe físicamente y ocúpese de los asuntos inconclusos. Vale la pena celebrar el inicio del nuevo año con un nuevo comienzo. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense dos veces antes de plantear asuntos que no le caen bien a un amigo o familiar. Mantenga la paz y enfóquese en la interacción positiva. Simplifique su vida, eso le dará tiempo para hacer algo satisfactorio. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): use el sentido común. Si actúa guiado por sus emociones, es probable que cometa un error. Siéntese tranquilo y explore sus opciones. Cuando prevalece la incertidumbre, es necesaria la observación. Considere los efectos a largo plazo antes de hacer una jugada. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): póngase en acción, e incorpore un cambio en el hogar que le haga más fácil la vida. Lo que logre le levantará el ánimo. Busque algo que quiera explorar en el nuevo año. Se alienta una búsqueda educativa o implementar un estilo de vida más saludable. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se requerirá disciplina cuando lidie con asuntos económicos y emocionales. Ponga su energía donde cuenta, y progrese en el juego en lo que concierne a las responsabilidades laborales. Se sentirá mejor si hace un nuevo comienzo para entrar en el próximo año. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de los negocios y no haga escándalo. Los gastos compartidos y hacer su parte en forma justa marcarán la diferencia en las relaciones significativas. Sea abierto, honesto y flexible, y evitará las consecuencias de un desacuerdo innecesario. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.