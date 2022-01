Horóscopo de hoy: día sábado 01 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin Morgan, 36; Eden Riegel, 41; Morris Chestnut, 53; Frank Langella, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un vistazo para ver qué mejoras quiere hacer. Los ajustes personales y en el hogar le darán el impulso que necesita para comenzar el año con un estado de ánimo positivo y planes a largo plazo que lo hagan sentir bien consigo mismo y con su vida. No permita que los extraños interfieran o lo desvíen de su objetivo. Haga lo que es mejor para usted. Sus números son 3, 11,14, 20, 27, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, singular y divertido. Es persuasivo y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje nada al azar. Repase los detalles con cuidado. Pregunte y haga una investigación. La preparación es crítica si quiere avanzar. Verifique la información que le ofrezcan para evitar que alguien se aproveche de usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense más en los contratos, acuerdos, asuntos de dinero y en su salud antes de decidir inscribirse en algo. No ceda a alguien a quien no le importa lo que es mejor para usted. Hágase cargo, reúna información y confíe y crea en usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sentirá incertidumbre acerca del futuro. Demasiados aportes de personas persuasivas le obstaculizarán hacer lo que es mejor para usted. Sea honesto acerca de lo que quiere y no tema hacer lo suyo. Siga a su corazón y sus sueños. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga al amor primero. Comparta sus pensamientos y sentimientos, y haga planes. Haga cambios que lo acerquen a sus sueños y mejoren su calidad de vida. Es hora de aventurarse por un camino que lo emocione mental, física y emocionalmente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija pasar tiempo de calidad con alguien que le importa. Mantenga sus gastos bajos y su actitud delicada. Las discusiones serán emocionalmente complicadas y pueden llevarlo a errores lamentables. Elija tomar el camino correcto, y piense antes de actuar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que alguien perturbe sus planes o su vida. Busque opciones que lo ayuden evitar lugares, personas y pasatiempos que no le gustan ni le causan entusiasmo. Tome el control en lugar de ser controlado. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no aguante las cosas que ya no le funcionan. Ponga la mira en hacer su vida menos estresante y más placentera. Rodéese de personas con las que tiene más en común, y eso lo ayudará a hallar mejores soluciones y opciones de estilo de vida. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no gaste de más. Póngase en contacto con personas inspiradoras que puedan ofrecer información acerca de los cambios que quiere hacer este año. Considere qué necesita terminar para dirigirse en la dirección que quiere seguir. Se favorecen los viajes y el aprendizaje. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no haga resoluciones o promesas que no pueda cumplir. Escuche más y diga menos. No permita que un cambio de planes de último momento le complique el día. Dedique más tiempo a hacer mejoras personales y menos a intentar cambiar a otros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconsidere su plan económico y arreglos de vida, y descubrirá cómo asegurarse de tener más fondos disponibles y menos preocupaciones de dinero. Depende de usted asumir la responsabilidad por sus acciones, su estilo de vida y su futuro. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el que duda está perdido. Siga al rebaño y reúna la energía para hacer realidad sus sueños. Asuma la responsabilidad, y cargue hacia el nuevo año con la intención de marcar la diferencia. Viva, ame, ría y disfrute. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé un salto hacia adelante con optimismo y también con aprensión. Asegúrese de que todo esté en su lugar antes de proceder, si quiere alcanzar su objetivo. Dé todo de usted y sucederán cosas buenas. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.