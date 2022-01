Horóscopo de hoy: día jueves 06 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kate McKinnon, 38; Julie Chen, 52; Gabrielle Reece, 52; Rowan Atkinson, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: vuelva a lo básico, y convertirá su sueño en realidad. Inquietarse menos y poner manos a la obra para alcanzar la satisfacción que anhela lo acercarán a su destino. Permita que el pasado lo guíe a tierra firme y lo aliente a evitar cometer los mismos errores. Confíe en sus instintos, y establezca metas factibles y dignas de atención. Sus números son 6, 17, 20, 28, 33, 36, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, atractivo y flexible. Es proactivo y perceptivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje nada al azar. Use su experiencia y conocimientos para ser más astuto y más hábil que cualquiera que se interponga en su camino. Tener una visión estricta le hará más difícil a otros interferir en su negocio. Guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que sea necesario, y siga adelante. Si se toma el tiempo de explicar cada una de sus jugadas, perderá impulso y alguien le hará difícil la vida e imposible lo que está tratando de lograr. Dé los pasos necesarios para proteger sus derechos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a sus planes. Siga un camino directo y rehúse permitir que las emociones se interpongan entre usted y hacer lo que es mejor. Alguien se aprovechará de usted si lo permite. Manténgase enfocado y proceda con disciplina y fortaleza. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá algunas ideas geniales que saldrán del corazón, pero antes de compartirlas o comenzar, verifique la disponibilidad y si su plan es infalible. Una jugada errada puede resultar costosa y estresante. Se alientan el romance y el crecimiento personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el modo en que maneja sus asuntos económicos deberá renovarse si intenta evitar preocupaciones económicas. Piense dos veces antes de inscribirse en algo que tenga costos ocultos. Obtenga la verdad y evite tomar decisiones apresuradas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): trabaje en red y sea un buen oyente, y obtendrá una perspectiva de las posibilidades que existen. Un sueño puede convertirse en realidad si es ingenioso y está preparado para actuar. Una sociedad ofrecerá algo que no esperaba, que le mejorará la vida. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la disciplina, la investigación y la simplificación serán útiles. La respuesta dirigida con la menor cantidad de acción tendrá un impacto favorable en el resultado de una situación en el hogar, y al mismo tiempo le permitirá ahorrar dinero. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en lo que está tratando de lograr y mantenga escasas sus palabras. Ofrecer la impresión incorrecta provocará una ruptura con alguien a quien quiere de su lado. Un ritmo constante tendrá un impacto enorme en lo que suceda. Se favorece el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance con cautela. La prisa genera problemas, y dejar que sus emociones tomen el mando llevará a errores. Calcule cada escenario, y use precisión y detalle para planear su curso de acción. Estará feliz con los resultados. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): defienda sus creencias y no permita que nadie intervenga en sus asuntos privados. Considere cómo puede aprovechar un cambio pronto y tendrá ventaja. Ponga las mejoras personales en primer lugar y haga del romance una prioridad. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que un cambio de planes le perturbe el día. Continúe, no importa qué decisiones tomen los demás. No gaste en algo que no necesita porque otra persona lo hace. Sea inteligente cuando se trate de trabajo, dinero y en quién confía. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones estarán cerca de la superficie. Planee hacer algo enérgico o que requiera mucho tiempo. Cuanto menos tiempo de ocio tenga, más fácil será evitar meterse en problemas o discutir con alguien que quiera pelear. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.