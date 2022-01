Horóscopo de hoy: día sábado 08 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cynthia Erivo, 35; Gaby Hoffmann, 40; Sarah Polley, 43; Shirley Bassey, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque sincero a su vida y a la de sus seres queridos lo ayudará a evitar las dificultades que producen los malentendidos debidos a la falta de comunicación. No piense tan solo en este año; comparta sus pensamientos, escuche lo que otros aportan y haga lo que sea necesario para ser la persona que lo enorgullezca a usted y a sus seres queridos. Ponga la bondad y la consideración en primer lugar. Sus números son 7, 12, 19, 27, 32, 41, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es experimentado, seguro y agradable. Es diplomático e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reconocerá lo que es bueno para usted y cómo obtener lo que quiere. Ponga su energía en algo que le importa, y eso llevará mejores y mayores oportunidades. Conéctese con alguien que comparte sus creencias. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise sus finanzas y prepare un presupuesto para algo que lo ayude a progresar o lograr algo nuevo y emocionante. No limite sus oportunidades porque no tuvo la previsión de ahorrar para lo que quiere y necesita para alcanzar su meta. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase ocupado. El tiempo de ocio le dará a alguien una oportunidad de complicar su día. Concéntrese en lo que es importante para usted, y reúna la información que lo ayude a lograr su meta. No haga un cambio antes de tener todos los detalles en su lugar. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): expanda su conciencia, y reúna la información que lo ayude a hacer un cambio positivo. Pasar tiempo con alguien a quien ama lo ayudará a tomar decisiones que alentarán objetivos a largo plazo. No permita que un extraño arruine sus planes. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda de las experiencias que encuentre, y evitará un incidente que puede llevar a una riña con alguien cercano a usted. Canalice su energía en algo que lo ayude a formar el carácter y lo aliente a aprender algo nuevo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): salga y explore. Los eventos sociales o un cambio de paisaje despertarán su imaginación y lo alentarán a hacer que su residencia sea más acogedora. Configurar las cosas para adaptarlas a sus necesidades llevará a mayor productividad. El romance está en aumento. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo que se requiere es un ritmo constante si quiere hacer las cosas a tiempo. No permita que se instale la confusión o que los cambios que haga alguien le impidan alcanzar su meta. Se requieren determinación e inteligencia para evitar las críticas. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga presión sobre usted mismo y sobre los que le hagan promesas. No deje nada al azar y hallará su camino hacia el círculo de ganadores. No limite lo que puede hacer ni permita que otros tomen el mando. Haga oír su voz y que su contribución cuente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa. Cuanto más se relacione, mayor es el riesgo. Protéjase de situaciones y personas que puedan causarle dolor. Use su inteligencia, y diga no a una oferta o cambio de planes que no le parezca seguro o correcto. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la confianza es sagrada, y si falta en su vida, reconsidere lo que está haciendo. Un cambio puede no ser bienvenido, pero puede ser necesario. Despeje las cosas, y formule un plan que lo lleve a donde quiera ir. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga a su corazón, y abrace lo que lo haga sentir en paz. Hágase cargo y no permita que nadie sea un aguafiestas. Considere lo que más le gusta hacer y haga que su objetivo sea convertirlo en parte de su rutina diaria. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense antes de lanzarse a algo nuevo. Investigue, y desafíe todo lo que la parezca cuestionable. Proteja su dinero, sus posesiones y las relaciones que tiene con las personas a las que ama. El romance lo acercará a alguien. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.