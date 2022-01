Horóscopo de hoy: día jueves 13 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Liam Hemsworth, 32; Orlando Bloom, 45; Patrick Dempsey, 56; Julia Louis-Dreyfus, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga el rumbo, su vida simple y establezca un plan sólido antes de iniciar un cambio. Un enfoque reflexivo a la vida y a cómo vive, junto con ser consciente de los demás, lo ayudará a lograr el éxito que está buscando y alentará mejores relaciones con los demás. Las decisiones sabias son su camino hacia la victoria y un futuro libre de estrés. Sus números son 3, 10, 18, 23, 34, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es singular, inteligente y cariñoso. Es extrovertido y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase enfocado en lo que está tratando de lograr. Conéctese con personas que pueden ayudarlo a alcanzar su meta. Una conversación, reunión o entrevista le dará la plataforma que necesita para hacer alarde de lo que tiene para ofrecer. Diga lo que piensa. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe las posibilidades antes de tomar una decisión que pueda cambiar el modo en que vive. Dar un paso hacia un territorio desconocido puede ser abrumador si no ha investigado antes el lugar. No deje nada al azar, y tendrá menos estrés y arrepentimiento. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase a lo que le funciona. No exagere, no reaccione de más ni tome nada por sentado. Use su inteligencia y planifique su viaje en detalle. No se desvíe del rumbo ni permita que nadie lo extravíe. Sea inteligente y obtendrá buenos resultados. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): se inclinará hacia personas y pasatiempos extraños que le den algo para considerar. Reflexione acerca del pasado, y descubrirá qué hacer para alcanzar su meta. Se presenta el amor, y se recomienda hacer mejoras personales. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asóciese con alguien que comparte sus creencias, y juntos serán una fuerza impulsora que marcará la diferencia. Un enfoque apasionado a la vida, junto con una actitud positiva y la capacidad de reconocer quién y qué es legítimo, valdrá la pena. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): espere el momento perfecto para hacer una jugada. No permita que las emociones lo arrastren en una dirección hacia la que no está listo para ir. Enfóquese en el crecimiento personal, los cambios materiales y en decidir lo próximo qué quiere hacer. Alimente una asociación con alguien especial. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trabaje en red, establezca reuniones, socialice e inicie conversaciones que lo puedan ayudar a aprender más acerca de las posibilidades que existen, y hallará un modo de ajustar sus habilidades para adaptarlas a las tendencias y acomodar un nicho que puede llevar a tener menos estrés. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preocúpese menos por lo que no puede cambiar, y ponga más esfuerzo en lo que es posible. Amplíe su conciencia sintonizando con lo que están pasando sus seres queridos. La comprensión y la compasión lo ayudarán a ayudar a los demás. Se alienta el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se deje engañar por las apariencias. Alguien ofrecerá información falsa o exagerará acerca de quiénes son o qué pueden hacer por usted. Siga la línea de puntos, y marque todas las casillas antes de comprometerse con algo que requiere tiempo, esfuerzo o dinero en efectivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga trabajando hacia su meta hasta que se sienta seguro de haber dominado lo que se propuso hacer. Embárquese en un viaje que incorpora diversidad y originalidad en el modo en que usa sus habilidades, y desafíese a hacerlo mejor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en su hogar, su familia y en mantener un entorno estable. No permita que nadie influya en su opinión o lo convenza de algo que no quiere hacer. Ponga su energía donde dé el mejor rendimiento y completará su necesidad. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome decisiones inteligentes. Diga no al comportamiento eufórico, sin que importe la tentación. No se arriesgue ni permita que una situación emocional lo lleve al arrepentimiento. Inclínese hacia las personas en las que puede confiar para que lo cuiden. Se favorecen el crecimiento personal y el romance. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.