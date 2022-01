Horóscopo de hoy: día miércoles 19 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Johnson, 30; Drea de Matteo, 50; Katey Sagal, 68; Dolly Parton, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: comparta y trabaje junto a otros, y hallará formas singulares de aprovechar al máximo su tiempo y sus atributos. Usar sus habilidades para aprovechar sus sueños alentará cambios que mejorarán su vida. No deje que la presión dicte lo que hace. Elija el sentido común, y descubrirá qué es lo mejor para usted y cómo obtener lo que quiere. Sus números son 5, 17, 21, 29, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, innovador y enérgico. Es progresista y complaciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un evento social o una reunión en línea le ofrecerá percepción acerca de algo que quiere hacer. Una actitud enérgica lo ayudará a convencer a los demás de que lo respalden. Láncese con optimismo y fe en usted mismo y en lo que tiene para ofrecer. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambiar demasiado de opinión enviará el mensaje equivocado. Considere lo que quiere y actúe. Ganará respeto, y la gente confiará y creerá en usted. Siga a su corazón y haga lo suyo; las puertas se abrirán. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome un tiempo para hacer cambios en el hogar que le hagan más fácil la vida. Manténgase apartado de la gente que intenta convencerlo de opciones lujosas o le piden que acepte algo que no puede manejar. Que su experiencia lo ayude a descifrar lo que es bueno para usted. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aléjese de situaciones que son dañinas o extremas. Enfóquese en aprender y pulir sus habilidades. Aplicar algo nuevo que tiene para ofrecer a una alegría que ya tiene valdrá la pena y lo posicionará para el éxito. El romance está en aumento. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reúna información que lo ayude a seguir adelante con sus planes. No permita que nadie le convenza de algo que no comprende o no puede pagar. Tenga cuidado de no asociarse con alguien agresivo. Si pierde el control, le costará caro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): busque las cosas que ponen una sonrisa en su rostro. Combine negocios con placer o haga un cambio notable en cómo hace las cosas. Busque nuevos modos de actualizar la forma en que usa sus habilidades, talentos y conocimientos para avanzar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): logrará su meta si se ciñe a lo básico y mantiene el rumbo. Saltar de una cosa a otra será su ruina. Vuelva a familiarizarse con su plan original, y no permita que nadie lo convenza de hacer las cosas de modo diferente. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una situación emocional resultará en incertidumbre. No discuta con un amigo, pariente o colega. Escuche con atención, y luego siga con sus asuntos. Haga lo que funcione para usted, no importa qué digan o hagan los otros. Un cambio físico mejorará su vida. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no tome decisiones rápidas con sus finanzas. Las empresas conjuntas o los gastos compartidos generarán una incertidumbre que puede convertirse en pérdida. Proceda por su cuenta. Tomar el control de los asuntos monetarios es lo que más le conviene. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable desde el corazón, y podrá resolver los problemas. Confíe en su capacidad para hacer las cosas, y ofrezca sus servicios a aquellos que sabe que serán agradecidos y le corresponderán. El romance está en aumento y mejorará la forma en que vive. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje volar su imaginación y se le ocurrirán ideas espléndidas que lo beneficiarán tanto a usted como a los otros. No permita que nadie interfiera con sus planes o se meta con sus emociones. Enfóquese en lo que es posible y termine lo que empieza. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): repase los pequeños detalles, y haga los ajustes que solucionen cualquier problema cuestionable que se pueda interponer en su camino. Espere que alguien lo sabotee, si se le da oportunidad. Apele a la gente en la que confía para que pongan en práctica sus planes abiertamente. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.