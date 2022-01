Horóscopo de hoy: día martes 25 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alicia Keys, 41; Mia Kirshner, 47; Ana Ortiz, 51; Jenifer Lewis, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año reúna los hechos y ármese con la verdad, mientras viaje por un territorio desconocido. El conocimiento será la clave de su éxito y su capacidad para adaptarse a las tendencias. Piense en grande, pero manténgase dentro de sus límites, tanto física como económicamente. Sepa a qué se enfrenta y prepárese diligentemente para estar seguro de alcanzar su meta. Sus números son 5, 18, 24, 27, 30, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, reservado y cambiante. Es creativo y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): rodéese de personas confiables. Sea directo y no permita que sus emociones interfieran con su trabajo o sus relaciones con los demás. La indecisión lo hará parecer incompetente. Cuando dude, deje pasar y revise sus opciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asegúrese de saber lo que está haciendo antes de comenzar. Si no cumple con sus promesas, afectará su reputación y dañará su oportunidad de avanzar. Cíñase al plan y no corra riesgos innecesarios. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá problemas con alguien con quien trabaja. Tome distancia para evitar un desencuentro innecesario. No se involucre en chismes ni permita que nadie se entrometa en sus asuntos. Preste atención a su trabajo, y ocúpese de sus responsabilidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese sus sentimientos. Está bien virar en una dirección que le resulte más creativa y emocionante. Apele a la gente que comparta sus gustos y aversiones, y eso lo estimulará a probar algo nuevo. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): surgirán emociones mezcladas si no está de acuerdo con lo que hacen los demás. Si fuerza su voluntad, asegúrese de tener una solución viable antes de comenzar a dominar las conversaciones. Es probable que alguien cambie de opinión. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): descubra dónde está parado. La forma en que trate a los demás determinará el resultado de una situación que enfrenta con alguien cercano a usted. No limite su oportunidad de estar con alguien a quien ama por no estar dispuesto a compartir sus sentimientos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ocúpese de los negocios. Cumpla con sus responsabilidades. Mantenga sus emociones bajo control y su ética de trabajo en su lugar. Trabajar mucho en algo que no puede cambiar o dejar que sus emociones interfieran con su productividad dañará su reputación. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lo que importa es lo que hace. Comuníquese con personas que comparten sus intereses, y haga cambios en el hogar que lo lleven a explorar algo que quiere hacer. Un cambio puede no ser intencional o ni siquiera deseado pero, en retrospectiva, es beneficioso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la vida simple, factible y dentro de su presupuesto. Use su inteligencia para evaluar su posición. Alguien usará la manipulación emocional para empujarlo en una dirección cuestionable. Manténgase firme, diga que no y haga lo suyo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): muestre sus sentimientos abiertamente y evitará todo el drama que va y viene. Sepa lo que quiere y tenga en claro su posición. Los ajustes en el hogar lo alentarán a vivir la vida a su modo. El romance está en aumento. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tiene la idea correcta; ahora acelere un poco las cosas y allane el camino a seguir. La forma en que se comporte y lo que tiene para ofrecer creará un gran revuelo si pertmite que su mente singular e innovadora tome el mando. Proceda con confianza. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuide sus finanzas, los temas legales y la salud. No permita que alguien se entrometa en sus asuntos o lo empuje en una dirección que no lo atrae. Haga cambios que lo beneficien a usted, no a alguien que intenta aprovecharse de usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.