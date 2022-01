Horóscopo de hoy: día miércoles 26 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin O’Donoghue, 41; Sara Rue, 43; Ellen DeGeneres, 64; Lucinda Williams, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase en equilibrio y listo para aceptar lo que se le presente. No permita que los cambios que hacen otros lo impulsen en una dirección que no lo ayude a sobresalir. Gaste menos, venda lo que no necesita y minimice las situaciones estresantes que se interponen entre usted y la vida que quiere vivir. Prepare un plan, y avance de a poco hasta la línea de meta. Sus números son 6, 14, 25, 29, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es serio, dedicado y responsable. Es intuitivo y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cíñase a lo que conoce y en quién confía. No deje que sus emociones tomen el mando cuando trate con un amigo o amor. Juegue limpio y espere lo mismo de los demás. El equilibrio, la integridad y la igualdad son necesarios para cualquier sociedad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si pasa de una cosa a otra, perderá de vista su meta. Cíñase a su plan original, luego avance. Un ritmo constante llevará a mayores y mejores oportunidades. Disfrute de su éxito con alguien a quien ama. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje nada al azar. Haga su parte para cumplir sus promesas. No permita que alguien interfiera con su progreso ni lo tiente a hacer algo que sabe que no debería hacer. Evite las ofertas superfluas y a la gente que promueve el ser permisivo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore lo que está disponible y cómo puede usar sus habilidades para superar sus expectativas. Entre en acción y ponga su energía donde le genere ganancias. Conéctese con personas de ideas afines y se desarrollará una sociedad emocionante. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deténgase y reconsidere su próxima jugada. Aumentarán las emociones si alguien hace cambios que no se adecúan a sus intenciones o planes. Sea persistente y siga el camino que lo haga sentir cómodo. Tome el control en lugar de regalarlo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): diviértase, y manténgase al día con lo que está de moda. Mantenerse en forma, socializar, establecer contactos y participar en algo edificante llevará a nuevas conexiones y una rutina saludable. El amor y el romance le levantarán el ánimo. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): visite el pasado y descubrirá el mejor modo de tratar con alguien o algo que le está causando dolor. Muestre moderación cuando alguien le pida demasiado. Cuide sus intereses y proteja sus activos, posesiones y contraseñas. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la mente abierta, pero no sea crédulo. Ayudar a los demás es loable, pero asegúrese de que no le hagan hacer todo el trabajo a usted. Deje mucho tiempo para ocuparse de sus necesidades. Su comodidad y felicidad son su responsabilidad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su energía donde le haga bien. Termine lo que empieza antes de salir con sus amigos. Tome sus responsabilidades en serio: evitará críticas y quejas. Alguien intentará aprovecharse de usted si es demasiado complaciente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): defienda sus creencias y arriesgue su reputación. La confianza y cumplir sus promesas marcará la diferencia en el modo en que le respondan los demás. Comparta sus pensamientos con alguien a quien ama, y eso resultará en progreso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea reservado acerca de sus planes. Verifique lo que se necesita para dirigirse en una dirección significativa. Sentirse bien con lo que hace le levantará el ánimo y lo alentará a trabajar duro para alcanzar su objetivo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): encuentre un modo singular de invertir su tiempo, dinero o habilidades, eso lo ayudará a ganar respeto, reconocimiento y apoyo. Dedique más energía a iniciar los cambios que harán mejor su vida. Una oferta atractiva está a su alcance. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.