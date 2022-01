Horóscopo de hoy: día jueves 27 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Patton Oswalt, 53; Alan Cumming, 57; Bridget Fonda, 58; Cris Collinsworth, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año su corazón está en el lugar correcto, y sus palabras pueden marcar y lo harán. Comparta sus pensamientos y defienda sus derechos. Es importante tener una voz durante tiempos tan inciertos. Su fuerza y coraje son su camino al liderazgo, la igualdad y a construir una vida que le dé la esperanza de un futuro mejor. Sus números son 7, 12, 21, 26, 32, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es preocupado, inteligente y pionero. Es dedicado y expresivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aspire a lo máximo y no permita que nadie detenga su progreso. Dedique su tiempo a lo que más le importa y se sentirá bien acerca de quién es y de lo que logra. Sea fiel a usted mismo y superará cualquier adversidad que encuentre. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie porque lo desea, no porque se lo exige alguien más. Considere su felicidad, y lleva a cabo sus planes. Sea original y ponga su energía a trabajar para usted. Influirá a otros para que se unan a su búsqueda. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome una decisión y manténgala, no importa qué digan los demás. La dedicación a sus creencias impactará en lo que ocurre. No analice demasiado una sociedad; mire los pros y los contras, y quédese en ella o aléjese. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una idea u oferta inusual necesita una consideración cuidadosa. No se sienta apurado ni permita que alguien lo empuje en una dirección que no está listo para seguir. Si el cambio es algo que desea, empiece de a poco. Una respuesta desde el corazón eliminará las interferencias no deseadas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo significativo. Tome una posición de liderazgo, y defienda sus derechos. Un enfoque dedicado a su vida y logros no le agradará a todos, pero está haciendo lo correcto si marca una diferencia para usted. Crea en usted mismo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ponga sus emociones en suspenso y sea realista. Participe eventos y actividades positivas que le permitan pasar tiempo con gente que comparte sus inquietudes y metas. Un cambio positivo pondrá una sonrisa en su rostro. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): es necesario un encuentro cara a cara si quiere la verdad. Mirar a alguien a los ojos lo ayudará a descifrar cómo manejar una situación que le preocupa. Los gastos y responsabilidades compartidos supondrán un problema si no hay igualdad. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a lo que dicen los demás. Sea parte de la conversación y sus palabras causarán impacto. Sea audaz, tome control y haga su parte para mantener la paz. Permita que lo guíe su intuición y tomará la decisión correcta. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): exprese sus sentimientos, y aclare rápido los malentendidos. No ande con rodeos ni crea todo lo que oye. El poder está en la verdad y en cumplir sus promesas. Sea un gran líder, y sus comentarios tendrán peso. El cambio positivo comienza usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): volver a conectarse con viejos amigos lo hará recaer en hábitos que dejó atrás. Piense dos veces antes de entregarse a algo que le causa problemas. Siéntase orgulloso de sus logros y sea un buen ejemplo. Manténgase erguido y ofrezca un refuerzo positivo. Se favorece la superación personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dé un paso adelante, muestre pasión en sus actividades y luche por la perfección, la sabiduría y la compasión. La forma en que trate a los demás determinará la respuesta que reciba y lo popular sigas siendo. Construya su futuro sobre la honestidad y la integridad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): alguien malinterpretará su colorida forma de expresar sus pensamientos si es demasiado elaborado. Elija sus palabras sabiamente y absténgase de hablar de los demás si no quiere que critiquen su vida. Ofrezca bondad, consideración y ayuda a fin de mantener la paz. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.