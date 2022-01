Horóscopo de hoy: día viernes 28 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariel Winter, 24; Elijah Wood, 41; Sarah McLachlan, 54; Frank Darabont, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la honestidad es la mejor política. Vaya al grano y logrará lo máximo. Ponga su corazón en lo que cree y no quedará decepcionado. Mire lo que hacen los demás, pero no siga su ejemplo. Ofrecer apoyo a distancia le dejará más tiempo para alimentar y construir una vida que lo haga feliz. Tome el control y haga lo mejor que pueda. Sus números son 5, 17, 22, 24, 33, 36, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es paciente, compasivo y halagador. Es perceptivo e impredecible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cumpla con su lista de tareas antes de pasar a la diversión y los juegos. Disfrutará más si primero se ocupa de los asuntos estresantes para poder disfrutar del tiempo de descanso con alguien o hacer algo que ama, libre de preocupaciones. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las empresas conjuntas no le convienen. No confíe en alguien más para que maneje los asuntos apropiadamente. Use su inteligencia y haga el trabajo previo usted mismo, si quiere que las cosas se inclinen a su favor. Hágase cargo y no mire atrás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prevalece el engaño emocional. Ya sea que alguien esté jugando con sus sentimientos o que se niegue a ver la verdad, quítese eso de encima y sea realista acerca de qué hacer a continuación. No arriesgue su posición, reputación u oportunidades. Sea honesto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): apele a alguien que comparta su entusiasmo y se divertirá. Su capacidad para convertir algo simple en un asunto de calidad ganará corazones y favores. El amor está en las estrellas, un gesto romántico lo acercará a alguien especial. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socialice, trabaje en red y conéctese con gente que le interese, pero no gaste demasiado ni permita que el ser permisivo tome el mando. La moderación lo mantendrá en buena forma, y el dinero que ahorre pagará algo que lo ayudará a sobresalir. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la calma y lleve a cabo sus planes. Cuidarse bien y lucir lo mejor que pueda resultará en elogios que le levantarán el ánimo. Deje ver sus emociones y comparta sus intenciones. El amor y el romance mejorarán su vida. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): cuide a alguien vulnerable. Su ayuda marcará la diferencia, incluso si no es reconocida de inmediato. No permite que nadie lo deprima ni lo desaliente de hacer lo correcto. No corra un riesgo con su salud. Evite el camino que lleva al daño. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga lo que le parece correcto y use su experiencia, conocimiento y conexiones para llegar a su destino. Ajuste su entorno para crear un espacio que dé rienda suelta a su creatividad y lo aliente a seguir a su corazón y buscar sus sueños. Se favorece el romance. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche, digiera y descarte lo que no es válido. No trabaje mucho en lo que creen otros; elija lo que es importante para usted, luego proceda. No tenga miedo de hacer lo suyo e invertir su tiempo, esfuerzo y dinero en algo que le importe. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio singular en la forma en que hace negocios, maneja su dinero y procede, lo emocionará. Un cambio está en el aire, y los ajustes que conviertan su espacio en un patio de juegos para su imaginación alentarán nuevos comienzos. Se presenta el amor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): establezca algunas pautas que lo ayuden a cumplir con su programa. Una actitud responsable mejorará su oportunidad de superar a cualquiera que intente interponerse en su camino. Confíe en sus instintos y proceda con confianza, determinación y con la mirada puesta en la línea final. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense antes de ofrecer información que no está basada en hechos. Llevar a alguien por el mal camino se volverá en su contra. Que sus acciones hablen por usted. Sea amable, considerado y servicial, mantendrá una reputación estelar y atraerá una respuesta positiva. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.