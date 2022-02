Horóscopo de hoy: día martes 08 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seth Green, 48; Mary Steenburgen, 69; Robert Klein, 80; Nick Nolte, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: defienda sus derechos. Deje atrás el pasado, y diríjase en una dirección que ofrezca un futuro mejor. No haga cambios cuestionables o innecesarios. Mantenga la paz, pero no a costa de aceptar algo que no le interesa. Considere qué lo hará feliz y diríjase en esa dirección. Sus números son 8, 19, 23, 28, 33, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es disciplinado, atento e ingenioso. Es oportunista y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): observe, y verá un patrón que lo ayudará a tomar una decisión. Apele a alguien que ofrece buenos consejos, y se le ocurrirá un plan que le dará paz mental y algo para celebrar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que la incertidumbre lo retenga. Marque todas las casillas y siga adelante con confianza. Depende de usted hacer que las cosas sucedan y convertir sus ideas en algo sustancial. Celebre lo que logre con alguien a quien ama. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no pierda de vista su meta. Ponga su radar en el objetivo, y no se detenga hasta que esté feliz con los resultados. Manténgase lejos de cualquier persona que tienda a entrometerse o lo incite a ser permisivo. Tome sus responsabilidades en serio. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use sus habilidades y conocimientos para hallar un modo distinto de salir adelante. Asóciese con alguien que tiene algo con que contribuir, o hable de sus ideas con un experto que pueda ayudarlo a enfocarse en lo que quiere lograr. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): considere la indecisión como una bandera roja y diga que no. Ahórrese la preocupación y el estrés de involucrarse en algo que lo hace sentir incómodo y vulnerable. Proteja eso por lo que ha trabajado tan duro para lograr, y aliente relaciones significativas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): viva el momento, observe qué ocurre a su alrededor y aprenda todo lo que pueda para ayudar a convertir sus habilidades y atributos en algo lucrativo. Socialice y trabaje en red con gente de ideas afines, y se abrirán oportunidades prometedoras. *****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): ponga un alto a las empresas conjuntas o los gastos compartidos. Divida lo que es suyo y lo que no lo es para protegerse de pérdidas o asegurar el control de daños. Hágalo solo si quiere hacer las cosas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): atraerá a personas que son disciplinadas y están listas para aceptar responsabilidades adicionales. Hablar de sus planes con un amigo o familiar será esclarecedor y le ofrecerá muchas opciones para considerar acerca de sus metas a largo plazo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo que se adapte a sus necesidades y lo ayude a mantenerse en curso. Ocuparse de sus responsabilidades también mantendrá a distancia a alguien que trata de interferir. Se alienta un enfoque serio a cómo hace y maneja sus finanzas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención al detalle, organice sus pensamientos e incorpore cambios en el hogar y en su horario para asegurarse de alcanzar su objetivo. Una palabra amable levantará el ánimo de alguien y le dará una mejor oportunidad de conseguir lo que quiere. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome nota de lo que hacen los otros y cómo actúan antes de responder. Guarde sus pensamientos para usted, lo que lo ayudará a evaluar lo que está ocurriendo sin buscar problemas. El tiempo está de su lado, y la paciencia recompensará. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): depende de usted producir un cambio si eso es lo que se requiere. No espere a que alguien haga una jugada cuando tomar el timón y hacer que las cosas sucedan traerá mayores ganancias. Adopte una posición de liderazgo y tome la batuta. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.