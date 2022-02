Horóscopo de hoy: día miércoles 09 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tyson Houseman, 32; Mia Farrow, 77; Joe Pesci, 79; Carole King, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elimine lo que ya no necesita, y simplifique su vida. Trate de aliviar el estrés y reducir la responsabilidad. Enfóquese en las personas y las cosas que lo hacen feliz. Sea responsable de su vida y de cómo se desarrolla, y se sentirá mejor acerca del futuro. No se apoye en otros cuando el cambio debe empezar con usted. Deje de hablar y comience a hacer. Sus números son 6, 13, 22, 29, 34, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es generoso, extrovertido y entusiasta. Es influyente y caballeroso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): involúcrese en algo que lo emocione. Intensificar y ser responsable lo ayudará a impresionar a alguien que puede tener un impacto positivo en lo que quiere lograr. El gasto emocional llevará al arrepentimiento. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): confíe en sus fortalezas, habilidades y experiencia, y podrá hacer cambios positivos. Inicie algo que quiera hacer, y adopte un enfoque proactivo a la superación personal y el mantenerse actualizado. Modifique su rumbo para aprovechar una tendencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en lo que puede hacer, no en algo que no puede controlar. Trabaje duro para proteger su reputación y posición, de aquellos que tratan de hacerlo quedar mal. No comparta sus ideas prematuramente, o alguien se llevará el crédito de su trabajo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): se sentirá atraído por lo oscuro. No permita que lo que hacen otros lo hipnotice. Es tan creativo como cualquier otra persona, y venderse por poco no es lo mejor para usted. Las sociedades pueden funcionar, pero se requieren igualdad y equilibrio. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una sociedad lo tentará, pero verifique los antecedentes para asegurarse de que está tratando con alguien confiable. Escuche atentamente, y considere cómo lo beneficiará la información que recibe. La exageración y las tácticas persuasivas son evidentes. Proceda con cautela. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): puede divertirse sin desbordarse. Trabajar en red puede cambiar su vida si toma la iniciativa y promueve lo que tiene para ofrecer. Renuncie a ser permisivo y a cualquier otra tentación que encuentre. Enfóquese en la honestidad, la integridad y en cumplir sus promesas. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): tome precauciones cuando trate asuntos contractuales, económicos o médicos. Escuche atentamente y no deje nada al azar. Preste atención a los detalles y eliminará las preocupaciones y las situaciones estresantes. Elija el compromiso y las negociaciones inteligentes sobre la ira y la discordia. Mantenga la paz. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la comunicación es esencial si quiere que las cosas se hagan. Comuníquese, diga lo que piensa y vea quién ofrece apoyo. Una oportunidad de hacer funcional su entorno ayudará a disminuir la negatividad y la oposición. La ganancia personal es evidente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase alerta, y permanezca en el juego. Ignore las perspectivas potenciales. Un diálogo inteligente con promesas realistas lo pondrá en una posición cómoda. Confíe en sus instintos y siga su corazón. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tiene lo necesario para alcanzar su objetivo. No vacile cuando se favorece la acción. Implemente los cambios que eliminen las influencias negativas de su vida y lo liberarán para dirigirse en una dirección que pone una sonrisa en su rostro. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): adopte un enfoque minimalista a cómo vive su vida. Diga no a la tentación y la permisividad. Supervise lo que hacen los demás, y tome decisiones acertadas para evitar sufrir daños. Sea realista acerca de las expectativas y promesas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piense antes de actuar. Ponga en claro los hechos y sea consciente de los demás. Tomar medidas preventivas le asegurará mantener el control y evitar repercusiones. Tome el camino del éxito, y disfrute del efecto positivo que usted tiene en los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.