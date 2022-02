Horóscopo de hoy: día sábado 12 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Ricci, 42; Darren Aronofsky, 53; Josh Brolin, 54; Arsenio Hall, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: pruebe algo nuevo y emocionante. Esté abierto a sugerencias, y mire lo que está de moda. Tome sus habilidades básicas y diversifique. Expanda sus intereses y haga nuevas conexiones. El crecimiento personal lo llevará a nuevos comienzos y oportunidades que lo ayudarán a pasar de lo monótono a lo vibrante. No acuerde por menos cuando puede tener mucho más con un pequeño esfuerzo. Sus números son 5, 16, 23, 27, 34, 43, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, entretenido y persistente. Es inteligente y persuasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome un tiempo para relajarse y reflexionar acerca de dónde está y hacia dónde se dirige. Considere el cambio como una oportunidad para comenzar de nuevo o redefinir cómo quiere que se desarrolle su vida. Elija su camino y póngase en marcha. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): planee actividades para levantarse y hacer actividad física. Participe en eventos orientados al crecimiento personal, el estado físico y mejor salud general. Comparta sentimientos, y abrace las relaciones con personas que tienen intereses y metas en común. El romance está en aumento. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): piense más en cómo gana y maneja su dinero. No deje que nadie lo influya ni lo empuje a hacer algo arriesgado. La jugada equivocada le creará obligaciones no deseadas que sofocarán sus planes a largo plazo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): comparta sus sentimientos con alguien a quien ama. La charla lo ayudará a obtener lo que quiere y a aliviar el estrés personal y económico. No permita que su miedo al cambio se interponga en su camino. Abrace el futuro con los brazos abiertos y disfrute. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ofrezca sugerencias, pero no asuma las obligaciones de alguien más. Aborde primero los asuntos personales, no importa lo persuasivo sea alguien para monopolizar su tiempo. No tenga miedo de decir que no o de ir en la dirección adecuada. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): relájese y disfrute de la vida. Un cambio físico o de imagen traerá elogios. Inclínese hacia la gente y los pasatiempos que lo hacen feliz. Socialice, haga planes y participe en eventos orientados hacia el amor, el romance y compartir sus intenciones con alguien especial. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): no espere poder persuadir a otros para que lo ayuden o se pongan de su lado. Considere a qué se enfrenta, qué está tratando de lograr, y concéntrese en lo que necesita para obtener los resultados que quiere. Aléjese del drama y de las situaciones sin salida. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise sus inversiones o lo que ha acumulado, y descubrirá que tiene más de lo que creía. Deje ir las cosas que ya no necesita, y transforme su presupuesto para que se ajuste a sus necesidades económicas. Hacer cambios liberará efectivo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea; si hace una jugada repentina, no espere que otros lo sigan. Reconsidere sus planes y determine el mejor modo de alcanzar su meta. No confíe en nadie que intente eclipsarlo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un enfoque apasionado dará resultados positivos. Póngase en acción y ensúciese las manos si eso lo lleva más cerca de lo que quiere. No tenga miedo de hacer las cosas de modo diferente. El tiempo libre con alguien a quien ama los acercará más. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): comparta sus ideas. Reúnase con alguien que es imaginativo y rápido para contribuir. Las acciones hablarán más que las palabras, así que tome la iniciativa y presente lo que tiene para ofrecer. Conocerá a alguien a quien encuentre intrigante en un evento social. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): abra sus puertas a amigos y familiares, o comparta algo especial con alguien a quien ama. Puede marcar la diferencia si contribuye con tiempo, dinero o habilidades a una causa o recaudación de fondos. Ayudar a otros abrirá puertas a perspectivas nuevas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.