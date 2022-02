Horóscopo de hoy: día lunes 14 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Drew Bledsoe, 50; Simon Pegg, 52; Meg Tilly, 62; Terry Gross, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la simplicidad, los pensamientos puntuales y las jugadas calculadas lo llevarán a un viaje que ayudará a revisar el bagaje que se interpone en su camino. Deshágase de cualquier cosa que lo retenga, y trace un curso que lo dirija en una dirección que lo lleve a la alegría. Un cambio será esclarecedor y lo alentará a aprovechar al máximo cada día. Sus números son 5, 11, 19, 27, 36, 42, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es astuto, oportuno y persuasivo. Es deliberado y habil.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de castigarse y comience a disfrutar de las cosas que lo hacen feliz. Canalice su energía en algo que lo apasiona, y descubrirá algo que querrá hacer de todo corazón. El cambio depende de usted. Siga a su corazón. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una situación emocional aumentará rápidamente. Tome el control y dé un giro positivo a todo lo que se desarrolle para mantener la paz y el orden. Depende de usted que las cosas sigan siendo manejables en lugar de permitir que se salgan de control. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pase tiempo con quienes conoce y en quienes confía en lugar de tratar de hacer nuevas conexiones. Los métodos probados y verificados no decepcionan. Ponga su corazón en aprender y lograr lo que se proponga, y estará feliz con los resultados. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su imaginación; se le ocurrirá una idea que abrirá una ventana de oportunidad que no espera. No se interponga en el camino del progreso porque vacila en hacer las cosas de modo diferente. Una aventura expandirá su mente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud impredecible puede ser ventajosa si se requieren múltiples tareas. Saltar de una cosa a otra con facilidad y gracia hará que parezca fácil e impresionará a los espectadores. No se rinda, haga lo suyo y vea qué sucede. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): es perfectamente capaz de hacer una jugada si se apresura. Evalúe la situación rápidamente. No quiere perder un momento cuando sea el momento adecuado. Reúna a las personas con las que se sienta cómodo compartiendo y póngase en acción. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): tome su tiempo. Reaccionar de más o hacer suposiciones resultará contraproducente. Apéguese a sus planes originales y enfóquese en lo que es importante y necesita atención antes de pasar a otros proyectos y actividades. Mantenga la paz y haga lo que debe hacer. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la agitación emocional subyacente lo afectará si no aborda los problemas velozmente. Haga lo que sea necesario para asegurarse de que todos sepan cómo se siente. Ser reservado solo confundirá a los que lo rodean, dejándolo en una posición vulnerable. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los asuntos de dinero, a lo que están pasando viejos amigos o parientes y a los contratos que están llegando a término. Mantenerse al tanto de los pequeños detalles y principios lo ayudará a evitar interferencias y críticas. Cíñase a su plan. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tendrá mucho para hacer, y obtendrá buenos resultados si sigue adelante con los cambios que quiere hacer. Una asociación obtendrá el impulso que necesita para ponerlos más cerca más. Se alientan las mejoras físicas y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga la mira en lo que es importante para usted, y no mire hacia atrás. Levante las barreras y acepte lo que la vida tiene para ofrecer. No espere a que alguien lo gane de mano. Aproveche cada oportunidad para hacer que las cosas sucedan. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): pida, y recibirá. No sea tímido; haga algo si quiere que las cosas cambien. Conviértase en la fuerza impulsora de lo que quiere que ocurra, y no se arrepentirá. Evalúe su situación y haga su jugada. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.