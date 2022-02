Horóscopo de hoy: día martes 15 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amber Riley, 36; Matt Groening, 68; Melissa Manchester, 71; Jane Seymour, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tranquilícese, relájese, y logrará mucho más de lo que planeó originalmente. Dese unas palmaditas en la espalda y busque lo bueno en todo y en todos. Una actitud positiva contribuye a un mejor ambiente de trabajo y opciones, a medida que asuma nuevos y emocionantes desafíos. Viva el momento y abrace el futuro con optimismo. Sus números son 9, 17, 20, 27, 31, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, paciente y sabio. Es cambiante y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): confíe en su capacidad para hacer las cosas. No espere a que alguien termine lo que usted empieza. Ocúpese de las responsabilidades y siéntase bien con lo que logre. Que no lo frene la negatividad de alguien más. Recompense sus esfuerzos; haga algo entretenido. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que lo limite lo que otros decidan hacer. Lleve a cabo sus planes y no se preocupe por las quejas que encuentre. Debe satisfacerse a usted en lugar de esforzarse por complacer a los demás. Viva la vida a su modo. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga más esfuerzo en su entorno, comodidad y conveniencia. Hacer que su vida sea más tranquila lo ayudará a ser productivo y le dará más tiempo para disfrutar del descanso con sus seres queridos. El momento adecuado, junto con la disciplina y el trabajo duro, conducirán al elogio. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): estudie, e implemente lo que aprenda en su vida cotidiana. Los cambios que haga fortalecerán sus planes y lo ayudarán a tener éxito. Cuanta más energía ponga en sus sueños, más fácil será lograr que otros contribuyan. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acepte, adáptese y continúe con su día. Un enfoque resuelto para lograr algo le asegurará alcanzar su objetivo. Elija sus palabras con cuidado cuando otros le pidan apoyo. Prometer demasiado perjudicará sus logros. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vaya a algún lugar que estimule su mente, cuerpo y alma. Una caminata, un museo, una galería de arte o un evento deportivo lo motivarán a hacer las cosas de modo diferente y explorar posibilidades. Lo que experimente hoy promoverá el crecimiento personal. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): si le gusta alguien o disfruta hacer algo, continúe y no se detenga hasta que se haya saciado. No permita que la falta de motivación se interponga entre usted y hacer algo que enriquecerá su vida. Concéntrese en los logros y en las recompensas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no muestre emoción cuando lidie con situaciones profesionales. Haga lo que los demás esperan de usted, pero dé un giro singular a todo lo que realice. Acepte proyectos que requieran ingenio y presente ideas que favorezcan el resultado que quiere lograr. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide mejor su salud y sus asuntos económicos. No gaste innecesariamente; ser demasiado generoso o descuidado resultará en una pérdida. Alguien se aprovechará de usted si no tiene cuidado. No comparta con extraños ni participe en una empresa conjunta. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hoy enfrentará oposición, pero no deje que eso lo detenga. Adopte un enfoque diferente y ofrezca algo que haga fácil que los demás acepten y apoyen lo que quiere lograr. Use la delicadeza para salirse con la suya. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): resuelva cualquier diferencia pacíficamente. Esté preparado para llegar a un acuerdo de modo de garantizar que se mantenga el juego limpio. Tenga sus emociones bajo control y permita que su intelecto lo ayude a recorrer su camino hacia la victoria. Planear cuidadosamente y la ejecución precisa son sus boletos para el éxito. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si se cuestiona a sí mismo, quedará corto. Sea dueño de lo que decida hacer y llévelo a cabo con precisión y entusiasmo. Una actitud de hacerse cargo lo ayudará a ganarse el respeto y hacer las cosas con mucho tiempo libre para relajarse. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.