Horóscopo de hoy: día miércoles 16 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: The Weeknd, 32; Elizabeth Olsen, 33; Ice-T, 64; LeVar Burton, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: evalúe ideas en su cabeza durante un tiempo. Considere los pros y los contras, y encuentre el mejor enfoque para la vida, el amor y la felicidad. Una mirada al pasado lo ayudará a cultivar un plan blindado que tome en cuenta la seguridad y capacidad para llegar a su destino. Una actitud considerada, amable, cosechará buenos resultados. Sus números son 5, 11, 21, 29, 32, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es afinado, singular e impredecible. Es interesante y empecinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): recobre la compostura y apunte a lo que debe realizar. Muestre resiliencia, no importa qué distracciones encuentre. Un enfoque innovador a lo que es importante para usted lo ayudará a superar sus expectativas. Esté abierto a las sugerencias, pero permita que lo guíe su intuición. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): adopte una posición simple cuando trabaje en grupos, y preste atención a los detalles. Debe estar seguro de que lo que presenta a los demás supere con creces las expectativas. Un plan sensato junto con una presentación singular será difícil de resistir. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga más énfasis en el hogar y la familia. Si su entorno es fácil de recorrer y sus relaciones son excelentes, será más fácil manejar sus responsabilidades. Mantenga las cosas simples, dentro de lo razonable, y podrá cumplir sus promesas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no tome a pecho todo lo que dicen los otros. Acepte un proyecto que requiere ingenio y creatividad. Hable de sus intenciones con alguien a quien ama, y el aporte que reciba le dará el impulso que necesita para avanzar. Se alienta la superación personal. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): enfóquese en lo que le dé los mayores rendimientos económicos, profesionales y contractuales. Tenga una fe ciega, y aplique un cambio que altere su rumbo. Asegure los planes para realizar algo que quiere hacer. Siga el camino que lo apasiona. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sus sentimientos, inquietudes y planes con alguien a quien ama. El crecimiento personal llevará a una mejor comprensión de la vida, el amor y cómo alcanzar la felicidad. Tenga metas altas, pero no pierda de vista lo que es importante para usted. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): se requiere habilidad si quiere tener tranquilidad en su hogar. Controlar su entorno, los gastos generales y el futuro será fácil, si permite que otros digan lo que piensan. Las tácticas e incentivos persuasivos lo ayudarán a salirse con la suya. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lidie con los trámites burocráticos. Tener un camino claro que seguir le hará más fácil alcanzar su meta. Piense de modo no convencional y desarrollará un plan infalible que será bien recibido por los demás. Es evidente un cambio positivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga todo en su lugar, y no deje espacio para ajustes innecesarios. Establezca lo que quiere hacer, y no permita que nadie se interponga en su camino. Escuche los hechos, y mantenga los pies en la tierra cuando otros intenten interferir u ofrecer alternativas riesgosas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que lo consuma la depresión. Los gastos compartidos no son una buena idea, y no invierta en el futuro de otro. Concéntrese en lo que lo hace feliz y aliente su éxito. Dedique su tiempo y esfuerzo a la superación personal y a avanzar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere qué es posible y siga adelante. No espere a que alguien intervenga y tome el mando. Haga lo que debe hacer y tome el crédito por lo que logra. Sea un líder, no un seguidor. Genere confianza en usted y gane respeto. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): crea en la información que recibe de primera mano. Confíe en sus instintos, sentido común y experiencia para saber qué aceptar y qué no. Recorra su camino con inteligencia y valentía a través de los obstáculos y errores que cometen otros. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.