Horóscopo de hoy: día jueves 17 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ed Sheeran, 31; Joseph Gordon-Levitt, 41; Billie Joe Armstrong, 50; Denise Richards, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: concéntrese en el objetivo. Enfóquese en lo que quiere lograr. Exprese sus deseos, y explore sus opciones. Tome la iniciativa y cambie lo que sea que no le funcione por algo que promueva entusiasmo y éxito. Ponga alma, vida e inteligencia en lo que quiere. Depende de usted luchar por la paz y la felicidad. Viva la vida a su modo. Sus números son 6, 17, 22, 24, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, complaciente e inusual. Está a la moda y es enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que debe hacer. No permita que los cambios o la incertidumbre de los demás lo molesten o lo hagan dudar de lo que está haciendo. Cíñase a su plan de juego y aproveche su día al máximo. Mantenga la calma y tome decisiones saludables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que le plazca, aún si enfrenta oposición. Satisfaga sus necesidades, y se sentirá empoderado. Surgirá una conexión inusual con alguien si toma el camino menos transitado. Escuche y aprenda pero, al final, haga las cosas a su modo. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si alguien interfiere retroceda un paso. Reinicie sus planes y empiece de nuevo. Controle sus emociones y ponga una cara feliz, sin que importe lo que hagan los demás. Ponga la mira en su búsqueda y no se detenga hasta llegar a destino. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): organice la casa y se sentirá más cómodo y relajado en su entorno. Ordenar su espacio lo ayudará a clasificar lo que puede donar o vender. Conservar lo indispensable y saber dónde se halla aliviará el estrés. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se arriesgue. Apéguese a lo que le es familiar, y evite las dudas que afloran con la incertidumbre. No sienta necesidad de pasar al centro de atención a menos que esté preparado para asumir más responsabilidades. Por ahora, observe y planifique. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga lo que sea necesario para implementar el cambio. Muévase a toda máquina e incluya a las personas con las que puede contar para hacer un buen trabajo. Una sugerencia inusual lo ayudará a alcanzar su meta. Se favorece el romance. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): ponga fin a una situación que no es saludable o que no le conviene. Cuestione lo que está haciendo y lo siguiente que quiere hacer. No quite la vista de la meta que quiere alcanzar. Se requiere disciplina. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): esté abierto a las opiniones de los demás, pero no renuncie a sus creencias. Tome lo que escucha, aprende y experimenta, y formule un plan singular. Una vez que elija un camino, otros lo seguirán. El crecimiento personal está a su alcance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con en quién confía. Verifique los hechos y esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo para evitar gastos innecesarios y ponerse en una posición vulnerable. Use su intelecto y evite a la gente y situaciones que lo agoten emocionalmente. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acepte con entusiasmo todo lo que se le presente. No espere a que otros actúen; sea el primero en atacar, y aclare su posición a cualquiera que quiera meterse con sus planes. Siga a su corazón y aproveche el momento. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): alimente las relaciones. Reconozca lo que los demás quieren y necesitan de usted, y será más fácil obtener lo que quiere a cambio. No se sienta presionado a estar de acuerdo con todo lo que digan los demás. Busque intereses en común y hallará el modo de relacionarse. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elabore un plan y llévelo a cabo. El dicho “vaya a lo grande o vaya a casa” lo alentará a superar a cualquier persona o cosa que quiera competir. No tiene que cambiar nada; sea usted mismo y haga lo mejor que pueda. Se alienta el romance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.