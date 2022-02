Horóscopo de hoy: día viernes 18 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shane Lyons, 34; Molly Ringwald, 54; John Travolta, 68; Yoko Ono, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: cuestione sus motivos antes de actuar. Tome el camino seguro cuando se trate de su salud, finanzas y relaciones cercanas. Elija sus palabras sabiamente, y permita que lo guíe su conciencia. Exprese sus pensamientos y promueva la igualdad. Inclínese por hacer una contribución singular y una diferencia en su medio ambiente, entorno y estilo de vida. Aspire a alcanzar sus metas, lucir lo mejor posible y sentirse bien con usted mismo. Sus números son 3, 14, 25, 33, 39, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, reservado y perceptivo. Es cambiante y progresista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adhiérase a grupos y organizaciones que comparten sus metas. Alinearse con personas de ideas afines lo ayudará a avanzar más rápido. No permita que alguien use tácticas de manipulación para empujarlo en una dirección que comprometa sus creencias. Defienda sus derechos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): controle cualquier situación en la que se encuentre, y use sus fortalezas para avanzar. Obtendrá apoyo si es directo y honesto acerca de sus inquietudes e intenciones. Enfóquese en la superación personal, no en tratar de cambiar a los demás. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): verifique todo con cuidado antes de aceptar participar. Alguien intentará aprovecharse de usted si no es precavido. Use su inteligencia, haga preguntas y no deje nada al azar. Evite a las personas impredecibles. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use el poder de la persuasión, y se saldrá con la suya. Muestre a las personas que lo rodean cómo se siente, y hágales saber sus intenciones. Actualice su imagen o aspecto y recibirá elogios. El romance está en las estrellas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): usted es mejor líder que seguidor. No sienta necesidad de retroceder o hacer algo que no quiere hacer porque alguien lo está acosando. Haga los cambios necesarios que estén dentro de su presupuesto. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): no sea tímido. Haga lo que quiere hacer, y obtenga la respuesta que quiere. Los eventos sociales le darán un escenario perfecto para acercarse a alguien que le interesa. Una sociedad singular parece prometedora. El romance mejorará su vida personal. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con la forma en que maneja los asuntos domésticos. Llevarse bien con los que lo rodean será un desafío y requerirá delicadeza intelectual, paciencia y disciplina. Cuide bien de su salud y bienestar. Evite las reuniones que lo pongan en riesgo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga el ritmo y sea optimista acerca de su futuro. La actitud correcta lo ayudará a convencer a otros de que se arriesguen y apoyen sus esfuerzos. Es hora de un cambio, y se alienta trabajar junto a alguien singular. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, pero no confíe en nadie exagerado o controlador. Confíe en usted y en su capacidad para hacer las cosas. Si cuenta con los demás, se decepcionará. Sea inteligente cuando se trate de gastos, inversiones y ahorro. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio doméstico será una buena inversión. Hay dinero por ganar y más opciones por considerar. Explore las posibilidades y haga cualquier jugada necesaria para asegurar su posición económica. El amor y el romance están en aumento. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hable de los temas delicados con cuidado. La información compartida puede ser utilizada en su contra. Escuche y observe para evitar ponerse en una mala posición. Logrará más si se queda cerca de casa. Cuida su salud emocional y mental. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): pague por adelantado. Ofrezca ayudar a aquellos que no comparten sus atributos. Por lo que dé, recibirá altos rendimientos. Una sociedad demostrará ser lucrativa y atractiva. Esté abierto a las sugerencias y sea rápido para ofrecer un toque singular. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.