Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dakota Fanning, 28; Niecy Nash, 52; Kristin Davis, 57; Patricia Richardson, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año ponga presión en los asuntos urgentes para evitar contratiempos. Mantenerse al tanto del avance de su plan es su boleto al éxito y la libertad personal. Calcule y coloque su dinero donde le dé el mayor rendimiento. No ponga primero a los demás cuando eso puede afectar negativamente algo importante para usted. Esfuércese por terminar y perfeccionar. Viva la vida a su modo. Sus números son 9, 15, 22, 24, 37, 40, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, singular y demostrativo. Es persuasivo y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje de lado sus diferencias y enfóquese en lo que es importante y en cómo puede alcanzar su meta. Conéctese con gente que ofrece información en áreas donde usted desconoce. Combinando sus habilidades y conocimientos con los de otros logrará los mejores resultados. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tenga cuidado con en quién confía cuando trate asuntos delicados. Alguien hará suposiciones y ofrecerá una opinión exagerada. Haga usted mismo los preparativos. Sea ingenioso, directo y cauto acerca de cómo procede. Las acciones hablan más que las palabras. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede unir las cosas investigando su objetivo. No confíe en lo que le digan los demás; la información de primera mano de un experto asegurará que haga bien las cosas y evitará una falla que puede ser costosa. Confíe en su capacidad para hacer lo necesario. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga el trabajo usted mismo; si cuenta con otra persona, quedará decepcionado con los resultados. Hable desde el corazón, sea honesto y justo, y no tenga miedo de expresar lo que siente a alguien a quien ama. Se alienta el romance. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socializar un poco le levantará el ánimo, pero si se excede, pagará el precio. Ponga un límite a los gastos, y apéguese a las opciones saludables que lo beneficien mental, física y emocionalmente. Comparta ideas y planes con alguien especial. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): apéguese a la verdad o prepárese para explicar cualquier discrepancia. Elija sus palabras con cuidado, y prepárese para respaldar los gestos que haga. El cambio puede ser positivo si lo hace correctamente. Mantenga al tanto a los afectados por sus planes. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): sea audaz y exprese sus verdaderos sentimientos. Comparta ideas, trabaje en red y haga planes. Aceptar algo que es rentable aumentará su conocimiento y experiencia, y lo alentará a reevaluar sus opciones. Tome el control en lugar de ser controlado. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): lo que quiere hacer y lo que debe hacer entrarán en conflicto. Deje de inquietarse y establezca un horario que se acomode a ambos. Depende de usted configurar las cosas para que se adecúen a sus necesidades. Sea original y tenga fe. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se deje engañar por situaciones de manipulación emocional. Sepa cuándo decir que no o alejarse de situaciones y gente que no lo benefician. Use su inteligencia para pasar a través de encuentros que pueden afectar su bienestar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome decisiones antes de que alguien las tome por usted. Considere el cambio como una experiencia de aprendizaje, e indague las situaciones con una mente abierta. Una oferta singular tendrá más sustancia de lo que piensa. No descarte la oportunidad de cambiar de dirección. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): surgirán asuntos delicados, pero considere las consecuencias antes de enredarse en algo, que es culpa de alguien más. Está bien dejar pasar y enfocarse en algo que le interesa o lo beneficia personalmente. Proteja su bienestar emocional. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hágase cargo y póngase en acción. La diferencia que haga atraerá atención y apoyo para continuar con sus planes. Use su ingenio, fuerza y coraje para hacer lo que siente que es correcto. Las personas a las que ayude mostrarán gratitud. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.