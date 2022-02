Horóscopo de hoy: día lunes 28 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Aldean, 45; Ali Larter, 46; Eric Lindros, 49; Pat Monahan, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome su tiempo. Que sus decisiones sean acordes a sus necesidades, no por la presión que le imponen los demás. Defienda sus derechos y lo que quiere. Aclare su posición y no sienta la necesidad de compensar a las personas que no están dispuestas a hacer lo mismo por usted. Sea un líder, haga lo suyo y gane satisfacción y confianza. Piense en grande. Sus números son 9, 15, 22, 26, 31, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, cambiante y persuasivo. Es enérgico y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aborde a los demás con inteligencia y amabilidad. Aclare las incertidumbres que se interponen entre usted y su objetivo. Confíe en su intuición para que lo guíe en una dirección segura y útil. Evite a gente y situaciones inconsistentes, negativas o poco confiables. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuando dude, tome un momento para considerar las consecuencias. Mantenga sus emociones fuera de la toma de decisiones, y actúe con bondad cuando trate con los otros. Ponga alma y vida en mantener una buena reputación. Cumpla sus promesas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evalúe las situaciones y la validez de lo que le dicen otros. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, déjalo pasar. Confíe en su inteligencia y experiencia para que lo ayuden a tomar decisiones que influyan en su posición. No ignore la letra pequeña ni los detalles. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio en cómo maneja los asuntos económicos, legales o de salud no resultará como lo planeado. Reconsidere sus opciones y confíe en su intuición para que lo ayude a tomar mejores decisiones. Una sociedad parece prometer. Actúe por sus emociones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): se inclinará hacia situaciones impredecibles. Cuestione a cualquiera o lo que sea que parezca desprolijo o imposible. No se sienta obligado a recibir un golpe por el error de alguien. Mantenga el equilibrio y la integridad, y alcanzará su meta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea un buen oyente, y no descarte usar parte de la información que reciba. Se beneficiará de las próximas charlas si verifica lo que escucha antes de compartir la información. El afecto mejorará una relación significativa. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): acérquese a gente que comparte sus pensamientos y disfruta de pasatiempos similares. Prepare un presupuesto y un plan que aliente cambios positivos en el hogar. Administrar su dinero, tiempo y salud con cuidado valdrá la pena. Viva, aprenda y ría. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): inclínese hacia las cosas que puede hacer, y por ahora deje lo imposible en espera. No se esfuerce por el pasado cuando abrazar lo que está por venir le abrirá los ojos a una cantidad de nuevos comienzos. Participe en algo que despierte su imaginación. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aprenda todo lo que pueda antes de debatir con alguien que intenta aprovecharse de usted. Póngase firme acerca de lo que hará y lo que no hará. Mantenga a distancia a la gente poco razonable y sus gastos generales bajos. Evite conflictos innecesarios. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): revise el modo en que maneja su hogar, su efectivo, y cómo se dirige hacia el futuro con respecto a sus metas profesionales. Es hora de hacer una jugada que lo tranquilice y le dé el impulso necesario para seguir su sueño. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no permita que alguien impredecible influya en usted o sus planes. Decídase y haga lo que sea mejor para usted. La practicidad recompensará y lo alentará a tomar decisiones basadas en la verdad. Comparta sólo lo necesario hasta que verifique la información. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio de estilo de vida lo empujará en una dirección que despertará su imaginación. Usar sus atributos para ayudar a otros alentará nuevas oportunidades que darán lugar a un cambio en su panorama y estado económico. Abrace lo que lo hace feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.