Horóscopo de hoy: día jueves 03 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Biel, 40; Julie Bowen, 52; Tone Loc, 56; Jackie Joyner-Kersee, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: apele a todos sus recursos. Sea un líder, e incorpore su experiencia, conocimiento y habilidades para mejorar su vida y su futuro. Considere las posibilidades, y apunte a hacer realidad sus sueños. La oportunidad llama a la puerta, y estar listo para dar el paso y aprovechar lo que se le presente recompensará. Se destacan el romance, el crecimiento personal y la superación personal. Sus números son 8, 12, 19, 27, 31, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, extrovertido y divertido. Es original y misterioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus secretos para usted. Compartir demasiada información traerá problemas a su relación con alguien en posición de influir en su futuro. Termine el papeleo para evitar una multa o pérdida. Una discrepancia lo dejará en desventaja. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el cambio de actitud de alguien lo pondrá en una buena posición con respecto a sus planes. Enfatice las diferencias que quiere hacer y cómo puede lograr su meta. Recibirá la ayuda que necesita. Celebre con alguien a quien ama. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no confíe en lo que otros afirman que pueden hacer u ofrecerle. Piense por usted mismo y proceda con sus planes, a pesar de la tentación. La inteligencia y la practicidad lo ayudarán a avanzar; no es una idea que le presenta alguien. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): formule un plan y llévelo a cabo. Puede producir un cambio que mejorará su oportunidad de avanzar. Expanda su mente, experiencia y habilidades para calificar para un puesto que lo entusiasma. Aproveche una oportunidad. Se alienta el romance. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite ponerse en una posición comprometedora. Guarde sus pensamientos para usted, y no se inscriba en algo que le es ajeno. Ocúpese de los asuntos inconclusos antes de decidir comenzar algo nuevo. Ponga sus necesidades primero. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): depende de usted hacer un cambio. Confíe en sus instintos, y siga a su corazón. Mejore una relación significativa dedicando tiempo de calidad a alimentar y construir una conexión más fuerte. Un cambio de estilo de vida parece prometedor. El romance está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): revise todas sus opciones y considere lo que es posible, asequible y beneficioso a largo plazo. No se esconda, solo porque no sabe cómo decir que no. Dejar para mañana es el enemigo cuando trate de llegar a su destino. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje a todos adivinando hasta que esté listo para hacer su jugada. Explore las posibilidades de cambiar su residencia, estilo de vida o dirección. Cuando permita que su lado creativo tome el mando, desarrollará un plan que lo llevará a una aventura. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proceda con cautela. Alguien estará ansioso por hacerlo quedar mal o aprovecharse de usted. Elija sus palabras con cuidado, y no haga promesas que no quiera cumplir. Acometa y concéntrese en lo que es mejor para usted. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si se propone alcanzar sus sueños, hallará el modo de alcanzar su meta. Ser flexible lo ayudará a adaptarse a los cambios necesarios para lo que está tratando de lograr. El romance mejorará su día. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): espere contradicciones y esté listo para responder con la verdad y las planificación. Controle las situaciones antes de que alguien intente tomar el mando. Respete a los demás, pero no permita que le pasen por encima. Haga lo que le da alegría y paz mental. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la burocracia lo demore. Verifique dos veces para asegurarse de que todos los documentos estén listos a fin de evitar contratiempos. Tome la iniciativa poniendo en juego sus ideas y planes. Nuevos comienzos están al alcance; todo lo que debe hacer es hacer que sucedan. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.