Horóscopo de hoy: día lunes 07 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Giselle Eisenberg, 15; Jenna Fischer, 48; Rachel Weisz, 52; Bryan Cranston, 66.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise las cosas que ha acumulado y descarte lo que está acumulando polvo. Revise su horario para adecuarlo a sus necesidades. Si es organizado tendrá una idea de qué es posible y los pasos que se requieren para afinar su vida. Una vez que tenga preparado un plan, el resto será fácil. Usar su energía sabiamente generará confianza y atraerá apoyo. Sus números son 6, 18, 22, 27, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es magnánimo, tolerante y singular. Es enérgico y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): apéguese a su plan, sin que importen de las acciones de los demás. La consistencia jugará un papel en lo lejos que llegue. Preste atención a quién ayuda, y le resultará más fácil administrar su tiempo para asegurarse de completar lo que está inconcluso. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): muestre consistencia, y ganará respeto. Si pasa de una cosa a otra, creará confusión e incertidumbre. Guarde sus pensamientos para usted hasta que tenga un plan que sea infalible. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es necesaria la preparación si planea terminar lo que comienza. No permita que alguien lo extravíe ni le dé una razón para dudar de usted. Manténgase en el rumbo hasta estar satisfecho con lo que logra. Se favorece la superación personal. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea original, produzca cambios y marque la diferencia. No tenga miedo de pensar en grande y compartir sus ideas. Realizar negocios, aprender y educar a otros lo llevará por un camino gratificante. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que lo que hacen otros lo afecte. Base sus decisiones en lo que le importa y lo alienta a lograr algo significativo. Establezca metas, apéguese a su plan y no se detenga hasta llegar a su destino. Se alienta la aptitud física. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reúna información y comparta sus hallazgos. No permita que nadie use la manipulación para engañarlo. Verifique la verdad antes de compartir información o hacer una contraoferta. Confíe en su intuición cuando se trate de sociedades. No permita que una situación emocional provoque incertidumbre. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trabajar en red valdrá la pena. Su inteligencia, conocimiento y experiencia capturarán la atención, y el modo en que cumple sus promesas impresionará a alguien de influencia. No pierda una oportunidad de conocer y saludar a alguien; el romance parece prometedor. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): apéguese a lo que hace mejor. Evite a la gente negativa o que busca pleitos. Use su energía para implementar cambios positivos en su estilo de vida. Su felicidad depende de usted y de las decisiones que tome. Una búsqueda creativa cambiará el modo en que hace las cosas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reconsidere el modo en que vive, maneja su dinero y lo que hace para ganarse la vida. Un cambio puede tentarlo, pero debe ser por la razón correcta. No se meta en algo que alguien está tratando de venderle. Compruebe las ramificaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómelo con calma, piense en lo que quiere, considere qué es posible y haga lo que sea necesario. Ceñirse a un presupuesto y a un plan lo ayudará a reducir cualquier problema que encuentre con los espectadores y los afectados por sus decisiones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tranquilícese y ordene los asuntos pendientes. Considere sus planes a largo plazo, pero no trate de hacer demasiado de una sola vez. Le costará mental, física y emocionalmente. Espere el momento, y prepare estrategias hasta que se sienta seguro de que su plan funcionará. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): encare sus emociones y preparará un plan que mejorará su estilo de vida. Está bien hacer las cosas de modo diferente y poner sus necesidades primero. Explore lo que despierta su interés y lo alienta a usar sus habilidades de manera constructiva. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.