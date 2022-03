Horóscopo de hoy: día domingo 13 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Adam Clayton, 62; Dana Delany, 66; William H. Macy, 71; Neil Sedaka, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga manos a la obra, y esté orgulloso de las ideas que expone y del modo en que las convierte en realidad. Mire cada posibilidad como un desafío y piense positivamente en la mejor manera de resolver los problemas, y el resultado lo llevará a una aventura que le abrirá los ojos a nuevas y emocionantes posibilidades. Abrace lo que sea que se le presente con entusiasmo. Sus números son 5, 16, 22, 28, 36, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de espíritu libre, atractivo y extrovertido. Es adaptable y concienzudo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe todos los ángulos y luego haga una jugada estratégica. No espere a que alguien sea más rápido y tome el mando. Sea la fuerza detrás de sus planes en lugar de darle a otros la oportunidad de robarle su idea. Se alientan el amor y el romance. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la comunicación será emocional, y aflorarán temas delicados. Considere a los demás y esté dispuesto a escuchar y ofrecer sugerencias positivas. Logrará más si es humilde, amable y comprensivo cuando trate con otros. No corra riesgos innecesarios. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuídese mejor. No permita que lo que digan otros lo afecte. Piense más en la superación personal, actualice su imagen o aspecto y trabaje hacia un futuro saludable y en forma. Un gesto romántico será revelador. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): arriesgue sus emociones y comparta sus sentimientos. Una vez que aclare las cosas, se sentirá mejor y sabrá dónde está parado. No permita que las decisiones que tomen otros le cuesten. Haga públicas sus expectativas para evitar que alguien intente timarlo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las emociones estarán cerca de la superficie. Las relaciones cambiarán si alguien no está dispuesto a llegar a un acuerdo. Mantenga sus planes simples y rentables. Las mejoras personales aumentarán su autoestima, pero es posible que no complazcan a alguien cercano a usted. Se favorece el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga algo creativo, entretenido o significativo. Únase a una organización que marca la diferencia, colabore y ayude. Compartir su experiencia y ser parte de algo que le importa llevará a conexiones interesantes. El amor está en las estrellas. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): haga planes para divertirse. Reúnase con gente que lo inspire a usar sus habilidades, conocimientos y experiencia para hacer algo edificante. Las mejoras personales y físicas parecen prometedoras y le darán ese magnetismo adicional que atraerá atención positiva. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una conversación revelará las intenciones y los sentimientos de alguien. Sea un buen oyente, ofrezca sugerencias innovadoras, y marcará la diferencia. Controle sus emociones para evitar causar una mala impresión a alguien. Cíñase a la verdad y hable desde el corazón. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guarde su dinero en un lugar seguro. No se involucre en una empresa conjunta. Alguien exagerará acerca de una oferta o producto que está vendiendo. No tema decir que no, aunque sea a alguien cercano a usted. Ofrezca sugerencias, no efectivo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evalúe su estilo de vida y cómo aliviar el estrés. Adopte un enfoque minimalista en casa para deshacerse de lo que ya no necesita. Tenga menos cosas y esfuércese por hacer que su entorno sea conveniente y cómodo. Vuelva a lo básico. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ocúpese de los asuntos inconclusos. No deje nada al azar, y que no haya razón para que alguien critique o se queje. Preste atención a cómo se ve, cómo se siente y cómo trata a los demás. La amabilidad y la consideración defenderán mejor las relaciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga su trabajo y vea qué sucede. No permita que nadie se interponga en su camino o lo desaliente de lo que cree y quiere hacer. Exprese sus intenciones con pasión y dé un giro singular a todo lo que haga. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.