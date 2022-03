Horóscopo de hoy: día lunes 14 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Simone Biles, 25; Megan Follows, 54; Billy Crystal, 74; Quincy Jones, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: guarde sus pensamientos y sentimientos para usted hasta que tenga preparado un plan a prueba de tontos. Haga cambios basados en hechos, un presupuesto razonable y paz mental. Asegúrese de cubrir cualquier problema legal o burocrático antes de ejecutar sus planes. Ser responsable puede ayudarlo a hacer realidad sus sueños. Confíe en sus instintos y siga a su corazón. Sus números son 7, 12, 20, 28, 31, 35, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, generoso y perdona. Es útil y singular.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): lo que importa es lo que hace. Incremente y actúe personalmente. Depende de usted hacer que las cosas sucedan. Fuerce lo asuntos pendientes, y hará una afirmación que notarán los otros. No se esconda, hágase cargo *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): finalizar cosas es la puerta de entrada a la libertad. Trabaje diligentemente para terminar lo que empieza antes de compartir con otros. Hablar no es fácil si no tiene todo en orden o no cumple sus promesas. No permita que las emociones mezcladas se interpongan en los negocios. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio real atraerá la atención positiva de los que importan. Cuando le pidan que colabore y ayude, confíe en los hechos, no en los rumores. Su tiempo es valioso y, si lo asigna adecuadamente, puede marcar la diferencia en una situación que lo inquieta. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea rápido y práctico cuando se ocupe de asuntos de dinero, gastos compartidos o preocupaciones contractuales. No sirve de nada molestarse ni reaccionar de más, cuando un par de ajustes resolverán los problemas sin un desborde emocional. La compostura valdrá la pena. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): siéntese y observe. No inicie un cambio innecesario. Mantenga la calma, considere sus opciones y comparta sus intenciones y sentimientos con alguien en quien confía y a quien ama. Dedique su tiempo y energía a actividades educativas, actualizar sus habilidades y crear un futuro más brillante. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): enfóquese en el confort y en iniciar algo que le eleve la moral. Se favorece un estímulo que le enriquezca vida o le dé un aspecto a la moda. Elija hacer algo que expanda su perspectiva y aliente el trabajo en red. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tome el camino del éxito. Evite las empresas conjuntas. Ponga a sus talentos a trabajar para usted, no en ayudar a alguien más a sobresalir. Es su turno de crecer, así que ajústese el cinturón y haga lo que sea que lo posicione para el éxito. Se alienta la buena salud . ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el camino menos transitado. Permita que lo guíen su espíritu interior y su alma creativa para hacer algo significativo. No permita que pequeñas interferencias arruinen sus planes o alteren su temperamento. Sea positivo; ocurrirán cosas buenas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cómo trate al dinero y a la gente importa. No permita que alguien se meta y tome el mando cuando depende de usted hacerse cargo y cuidar de lo que más le conviene. Concéntrese en el estado físico y en un estilo de vida menos estresante. Se presenta el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aborde los asuntos domésticos e implemente los cambios que le hagan más fácil la vida. Adoptar un enfoque singular para presupuestar y ganarse la vida le permitirá incorporar a su rutina más pasatiempos que le den alegría. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se altere sin razón. Sea inteligente y retírese si no quiere hacer algo. Ponga su energía donde cuenta y esfuércese por ser lo mejor que puede. No corra riesgos con su salud. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche lo que dicen los demás y guarde sus intenciones para usted. Reúna información que lo ayude a resumir lo que es posible. Prepare un plan que crezca con el tiempo. Un ritmo constante y el trabajo duro llevarán a cambios positivos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.