Horóscopo de hoy: día miércoles 16 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Joel Embiid, 28; Judah Friedlander, 53; Lauren Graham, 55; Victor Garber, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: lea entre líneas, y descubrirá cómo sacar el máximo provecho de lo que sea que haga. Elija un camino que ofrezca satisfacción y alegría, no estrés y arrepentimiento. Ajuste su estilo de vida para que esté dentro de su presupuesto, y use sus atributos para le sirvan a usted en lugar de a aquellos lo usen para su beneficio. Sea consciente de los demás y bueno con usted. Sus números son 9, 14, 22, 25, 34, 37, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perceptivo, apasionado y reflexivo. Es sensible y comprometido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique tiempo y cosechará las recompensas. Comuníquese y marque la diferencia en una causa que le importa. Las conexiones que establezca serán duraderas y fructíferas. Un cambio inesperado es evidente. Aproveche una oportunidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se lance a nada sin hacer una investigación previa. Tantee el terreno antes de entablar una conversación acerca de temas delicados. Tenga un plan de respaldo y saldrá triunfante. Un cambio que viene del corazón le conseguirá respeto. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se deje engañar por la retórica de alguien. Escuche, luego diríjase en la dirección que más le convenga a usted, no a los demás. Cuide de su bienestar. Use sus habilidades y experiencia para su ventaja, y ponga su energía en algo que lo haga feliz. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las conversaciones llevarán a algo que le interesa. La información que reúna despertará su imaginación y lo alentará a usar sus ideas para hacer algo que lo entusiasma. Un enfoque singular a un viejo plan será fructífero. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): vaya más lento; la espontaneidad lo meterá en problemas. Espere su momento, ponga su generosidad en suspenso y no permita que sus emociones interfieran con la practicidad. Concéntrese en cómo se ve y siente, y en lo que lo hace feliz. Se favorece el romance. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): no se detenga. Si algo le molesta, dígalo. Las conversaciones llevarán a resoluciones que calmarán su ánimo y mejorarán su relación con alguien. Un cambio positivo está a su alcance; no tenga miedo de hacer una jugada. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): la preparación es fundamental si quiere lograr un cambio positivo. Permita que su intuición lo ayude a descifrar qué es lo mejor para usted y donde poner su energía para que lo ayude a sobresalir. Trabajar en red, enfocarse en la superación personal, y la actualizar sus habilidades, imagen y metas valdrán la pena. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): depende de usted producir un cambio. Deje de soñar y empiece a hacer. Enfóquese en lo que le haga más fácil la vida y elimine lo que se interponga entre usted y sus metas. Despeje el desorden, los asuntos inconclusos, y ponga sus finanzas en orden. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no pierda de vista sus metas. No permita que nadie se entrometa o le cause confusión emocional. Mire hacia adentro y considere lo que quiere. Protéjase de daños o enfermedades evitando que lo coloquen en una posición vulnerable. Elija hacer lo que debe hacer. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): recibirá una oportunidad inesperada. No vacile cuando se requiere acción. Evalúe cualquier situación que encuentre, y haga lo que sea mejor para usted. No siga a otros cuando es evidente que puede avanzar confiando en la experiencia. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique su energía a la superación personal, la salud, el estado físico y las relaciones significativas. Elija seguir el camino que pone una sonrisa en su rostro y le levanta el ánimo. Viva el momento y dé prioridad al amor, la paz y la felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): involúcrese en lo que sucede a su alrededor. No tiene nada que decir si no participa. Comparta sus pensamientos y marque la diferencia. El cambio comienza con usted. Considere qué lo hace feliz y tome el camino que satisfaga sus necesidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.