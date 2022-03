Horóscopo de hoy: día martes 22 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Reese Witherspoon, 46; Elvis Stojko, 50; Bob Costas, 70; William Shatner, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la disciplina, un presupuesto y terminar lo que empieza, liberarán su espíritu y lo alentarán a establecer nuevas metas. Tome su tiempo y deje de preocuparse por mantenerse al día o competir con los demás. Concéntrese en lo que lo hace feliz, le alivia el estrés y le da opciones emocionantes. Ponga la ganancia personal, el romance y la salud primero. Sus números son 7, 10, 22, 28, 33, 41, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es decidido, original y persuasivo. Es desafiante y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use el sentido común, haga lo que pueda justificarse y guarde sus planes para usted hasta que llegue a un punto sin retorno. Controle lo que hace y lo que quiere. No permita que interfieran las influencias externas. Ponga su energía donde cuenta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga lo que lo apasiona. No permita que lo derroten los obstáculos. Acepte un desafío con una mente abierta, y hallará el modo de superar sus expectativas. Alíneese con gente que no tiene miedo de hacer las cosas de modo diferente. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo que logre cuenta. Ponga sus esfuerzos en alcanzar sus metas. Cuide los detalles y solucione las diferencias antes de entrar en un acuerdo, o de elegir aceptar un plan que lo haga responsable. Lea la letra pequeña. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): expándase y vea qué puede hacer con sus habilidades, conocimientos y atributos. Explore las tendencias y descubrirá algo que le interesa. Retírese de las empresas conjuntas y vea qué esfuerzos puede hacer solo. Los contratos serán engañosos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): expanda sus intereses. Aventúrese y descubra qué está sucediendo en su comunidad o su ambiente profesional. Aumente sus calificaciones o busque un modo singular de usar sus habilidades. Un enfoque ingenioso de cómo hacer las cosas valdrá la pena. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): preste atención a los detalles y termine lo que comienza. No esté abierto a las críticas. Ponga interés en lo que hacen la familia y los amigos, y sea parte de lo que importa. Un cambio en la rutina requerirá disciplina y planificación. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): preste atención a sus necesidades: tome un descanso, mímese, o halle una solución que lo ayude a mejorar su salud, organización y administración del dinero. Evite gastos los compartidos, empresas conjuntas y cambios innecesarios. Haga del amor, el romance o de un esfuerzo creativo, una prioridad. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la paz. Retroceda y preste atención a lo que puede hacer para mejorar su vida. Mejore sus habilidades, e incorpore un plan que aliente la búsqueda de la felicidad y la realización. No permita que la ira o la venganza sean su fin. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): supervise lo que es importante. Surgirán problemas internos si no lleva a cabo una gestión cuidadosa del dinero. Ponga alma y vida en cuidar los asuntos institucionales o gubernamentales para evitar sanciones. Sea sincero acerca de sus sentimientos y lo que quiere. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sepa a qué se enfrenta, y resuelva los problemas rápidamente. Use su imaginación cuando se trate de dinero y del mejor modo de manejar a la gente que pide demasiado. Esté dispuesto a hacer el trabajo usted mismo para evitar decepciones. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus responsabilidades, y descubra cómo hacer las cosas sin interferencias. Apéguese a su plan, trabaje solo y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. No ceda el lugar a alguien que usa la fuerza o hace cambios que no le gustan. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): apele a alguien que puede ofrecerle buena información o ayudarlo a crear algo que lo proteja de la pérdida. Cuide mejor su bienestar físico y emocional. No corra un riesgo ni ceda ante alguien que lo presiona. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.