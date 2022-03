Horóscopo de hoy: día miércoles 23 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Monaghan, 46; Keri Russell, 46; Catherine Keener, 63; Chaka Khan, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca límites y participe en algo que sea rentable. Prepare una estrategia financiera para estar seguro de mantener la comodidad y seguridad, a fin de disponer del tiempo adecuado para hacer algo que marque la diferencia. Lo que haga para mejorar su comunidad y su vida personal le dará paz mental y la voluntad de mantenerse en el camino que eligió. Alimente relaciones significativas. Sus números son 8, 12, 19, 23, 35, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, creativo y reflexivo. Es expresivo y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): comuníquese con alguien que puede ayudarlo a sobresalir, y ganará percepción acerca de cómo abrirse camino hacia una posición emocionante. No espere a que le lleguen las cosas; tome el control y haga su parte. El cambio comienza con usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no cuestione lo que hará. Si el camino está despejado, aprovéchelo, pero si no lo está, retroceda. Mantenga la vida simple y sus planes factibles. No permita que las situaciones emocionales lo empujen a ser permisivo. Conozca sus límites. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sea original sin ser poco práctico. Avance usando el sentido común. Reconocerá cuando las situaciones y sugerencias no son dignas de su tiempo o dinero. Ponga su fuerza donde aumente el valor. Un cambio de corazón llevará a la paz mental. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una respuesta emocional no lo ayudará a salirse con la suya. Busque lo bueno en todo y en todos, y haga sugerencias optimistas. Haga lo mejor que pueda para marcar la diferencia y ser parte de la solución, no del problema. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un comportamiento irreflexivo no impresionará a nadie, pero un gesto bondadoso atraerá a la gente a la que quiere en su círculo. Evalúe quién lo respalda y advertirá los cambios necesarios para ponerlo en un camino positivo. Se alientan el crecimiento personal y el amor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en cambios que mejoren su vida y relaciones. Canalice su energía en las cosas que lo hacen feliz, y eso le aliviará el estrés y lo alentará a incorporar más de lo que le gusta hacer a su rutina diaria. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): haga el trabajo usted mismo; si permite que los demás hagan las cosas a su modo, se decepcionará. Sea apasionado por sus creencias y dedicado a las causas que le importan y las personas a las que ama. No gaste de más para impresionar a alguien. Se favorece el romance. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): póngase en el lugar de otra persona, y reconsidere su próxima jugada. Puede lograr un cambio positivo sin interrumpir o desafiar las creencias de alguien. Preocúpese por lo que hace, y dé a los demás la libertad de hacer lo que les plazca. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las acciones tendrán prioridad sobre las palabras. Cómo incorpore sus habilidades, conocimientos y experiencia en lo que quiere lograr dará un mensaje que otros reconocerán. Haga lo que es mejor para usted y los que necesitan su ayuda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con cómo y a quién defiende. Reúna información antes de unirse a un movimiento que puede no estar a la altura de sus principios. Un cambio en casa puede alterar cómo se siente por alguien cercano. No suponga; verifique los hechos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es esencial tener un enfoque directo acerca de cómo se gana la vida y maneja sus finanzas. Gastar emocionalmente o permitir que sus sentimientos perturben sus responsabilidades entorpecerá su progreso. El trabajo duro, la disciplina y terminar lo que comienza, lo ayudará a sobresalir. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga todo en orden antes de compartir sus intenciones con los demás. Un cambio repentino alterará el resultado y lo dejará luchando. Enfóquese en hacer las cosas bien la primera vez y ceñirse al presupuesto, no importa lo que suceda. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.