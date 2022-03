Horóscopo de hoy: día jueves 24 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Peyton Manning, 46; Alyson Hannigan, 48; Jim Parsons, 49; David Suzuki, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: una actitud disciplinada lo ayudará a superar los errores emocionales. No quede atrapado en el momento. Instrúyase antes de emprender un camino que presenta incertidumbre y confusión. Viva con lo que tiene hasta que esté seguro de que puede transformar exitosamente sus sueños y expectativas en algo concreto. Elimine la duda antes de continuar. Se alientan la superación y el crecimiento personales. Sus números son 3, 16, 20, 24, 31, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es meticuloso, atractivo y confiable. Es decidido y permisivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé un paseo por los recuerdos antes de meterse en algo que le ha nublado la vista. Mire las probabilidades, y considere cuánto quiere algo antes de quedar enredado en una situación con problemas subyacentes. Enfóquese en el crecimiento personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evalúe situaciones. No deje que las emociones dicten lo que hará a continuación. Piense bien las cosas, y dedique su energía a hacer lo que es mejor para todos. No confíe en gente insegura o impredecible. No se arriesgue y no deje nada al azar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las falsas impresiones contaminarán la información. Obtenga los hechos antes de hacer una jugada que puede afectar su posición o reputación. Conozca las regulaciones y contratos antes de hacer una jugada que puede influir en su estilo de vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tenga cuidado con cómo interpreta las palabras o los gestos de alguien. Aceptar algo por la razón incorrecta o sin hacer una investigación hará que se arrepienta. Vele por sus intereses, su bienestar físico y emocional. Elija a sus asociados sabiamente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una situación inesperada lo empujará a repensar su estrategia. Salga, observe las tendencias actuales, y obtendrá una pista de cómo usar sus habilidades para avanzar. Hágase cargo activamente del modo en que se desarrolla su vida. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): se requiere más acción y menos quejas. Revise su posición económica o contractual e implemente un ajuste antes de que sea tarde. Manténgase delante de la competencia. Ponga sus emociones en segundo plano y su inteligencia a trabajar para usted. **

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): venda lo que tiene para ofrecer. Trabajar en red, promocionar y organizar de reuniones requerirá delicadeza si planea llamar la atención. No deje nada al azar; la preparación y la presentación son esenciales si quiere ganarse un lugar en la mesa. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): considere sus condiciones y lo que se requiere para hacer un cambio adecuado. No permita que alguien lo supere usando la fuerza o pretextos poco realistas. Reconozca quiénes son sus amigos y aléjese de cualquiera que sea impredecible. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aprenda de la experiencia, y confíe únicamente en la información de primera mano. Preste atención a los detalles, cómo presenta, cómo se ve y lo que hace. Sus acciones harán una declaración que revelará su confiabilidad. Cíñase a lo que funciona mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no difunda información no verificada. Un asunto de dinero tendrá implicaciones emocionales si ofrece una impresión falsa. Un cambio inesperado que haga alguien resultará beneficioso. Espere su momento, apéguese a la verdad, siéntese y observe. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): recurra a aquellos que tienen la experiencia necesaria para ayudarlo. No confíe en los que hablan mucho o en alguien que tiene control emocional sobre usted. Ponga su energía en los proyectos de los que disfruta y hace bien, y conviértalos en algo tangible. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche lo que dicen los demás. Averigüe las reglas y regulaciones antes de decidir involucrarse en algo que puede afectar su posición o estatus. Tome la ruta segura protegiendo su dinero y su salud. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.