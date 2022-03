Horóscopo de hoy: día sábado 26 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Keira Knightley, 37; Kenny Chesney, 54; Martin Short, 72; Steven Tyler, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca su posición. Considere el cambio como un progreso, y haga que lo que sea que se le presente lo beneficie. Considere qué es significativo y cómo puede usted marcar la diferencia. Asigne más tiempo a terminar lo que empieza. Aprenda a amar quién es y a presentarse con dignidad, gracia y respeto. Deje ir lo que quedó en el pasado, y elija comenzar de nuevo. Sus números son 5, 16, 24, 28, 31, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es convincente, implacable e intuitivo. Es impulsivo y fiel.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo que mejor hace. Use su posición, habilidades y energía para hacer las cosas y marcar la diferencia. Reconozca a qué se enfrenta y no comparta sus intenciones. No hay lugar para errores ni para reducir gastos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija la superación personal en lugar de tratar de cambiar a alguien. Escuche lo que otros tienen que decir, y aprenderá algo acerca de usted y cómo puede usar sus habilidades para producir cambios. Exprese su opinión con convicción, y ganará respeto. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no cambie su opinión para beneficio de otra persona; luche por sus creencias y cumpla sus promesas. Estar informado llevará a mejores decisiones y a ofrecer una ayuda que marque la diferencia. Pase tiempo con alguien que le levanta el ánimo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea innovador, invierta tiempo y energía en actualizar sus habilidades, y use sus recursos para establecer cómo quiere proceder. Una conversación con un experto lo alentará a hacer cambios que lo ayuden a ahorrar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mire lo que sucede a su alrededor. Esté atento, escuche y reflexione acerca de la información y las ideas que se le presenten. Evalúe su relación con los demás, y considere cómo puede crear conciencia sobre algo significativo para usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): acérquese a las personas singulares y vea qué tienen para ofrecer. Un cambio de ritmo, estilo de vida o dirección ampliará su perspectiva y avivará el entusiasmo. Un pasatiempo nuevo captará su atención y dará lugar a amistades emocionantes. *****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): ocúpese de sus responsabilidades antes de pasar a algo agradable. Un cambio físico no tiene que costar mucho para elevar su confianza. Una actitud positiva marcará la diferencia cuando trate de impresionar a alguien a quien ama. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): estallarán las emociones si entra en un debate. Haga su trabajo y evite a cualquiera que intente pelear o hacerlo sentir inadecuado. Enfóquese en hacer que su espacio sea más eficiente y propicio para algo que desea hacer. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea consciente de los cambios que hacen otros. Prepárese para contrarrestar cualquier cosa que infrinja sus derechos o su capacidad de llevar a cabo sus planes. Prepare una estrategia, y no se detenga hasta completar su misión. Esté orgulloso de sus logros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga primero lo que lo hace feliz, y quédese tranquilo. Su trabajo es eliminar el estrés y mantenerse enfocado en lo que es mejor para usted. Allane el camino singular para sus necesidades, y el resultado lo complacerá e impresionará a los espectadores. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aprenda de las experiencias que lo han convertido en quien es, y tendrá la fuerza para vencer a cualquiera que interfiera en su vida o intente empujarlo en una dirección que es perjudicial para su salud o reputación. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): póngase en contacto con las personas que lo motivan. No permita que el miedo le impida perseguir sus metas. Haga preguntas que ayuden a convertir una idea en una realidad. Mantenga la igualdad ofreciendo a cambio tanto como le pide a otros que contribuyan. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.