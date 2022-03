Horóscopo de hoy: día domingo 27 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fergie, 47; Nathan Fillion, 51; Mariah Carey, 52; Pauley Perrette, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sabe cómo jugar el juego y obtener lo que quiere. No pierda el tiempo en actos impulsivos cuando sabe que el momento justo y los detalles asegurarán su éxito. No deje nada al azar, y ubíquese en consecuencia. El camino a seguir es a través de la asociación, la realización y la persistencia. Ponga la mira en lo que quiere, y sea implacable hasta llegar a su destino. Sus números son 6, 17, 20, 24, 36, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, divertido y amigable. Es ingenioso y espontáneo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): prepárese para el éxito. Asista a eventos que le den percepción de cómo usar sus habilidades para marcar la diferencia. Sea parte de la solución, y se elevará rápidamente. Deje su huella compartiendo sus pensamientos y llevando a cabo un plan. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a los detalles y a cuánto cuestan las cosas. No se involucre en algo por una razón equivocada o por influencias emocionales. Ponga su energía en algo que lo haga feliz y lo aliente a sobresalir. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reconsidere su estrategia y prepárese para hacer incursiones innovadoras en algo que quiere lograr. La dedicación, junto con una actitud pionera, llamarán la atención. Tenga en cuenta quién está listo y es capaz de ayudar y quién es un oportunista. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un cambio de planes que haga alguien lo dejará en una posición incómoda. Dé vuelta las cosas incorporando sus atributos a algo que le encanta hacer en lugar de asumir responsabilidades que no le pertenecen. Sea valiente y haga como le plazca. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aflorará la inquietud y lo hará vulnerable a involucrarse en algo prematuramente. La idea que ofrece alguien no funcionará igual para usted. Cuide las cosas que le conciernen; haga lo suyo y evite convertirse en el recadero de alguien más. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite gastar de más. El tiempo y el esfuerzo que dedique a ayudar a otros indicará cuánto están dispuestos a hacer por usted a cambio. Prepárese para marcar la diferencia, pero no deje que nadie se aproveche de usted. ***

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): planee divertirse. Socializar le levantará el ánimo y alguien con quien se encuentre lo alentará a usar sus habilidades de modo diverso. El crecimiento personal, la aptitud física, el amor y el romance están en aumento. Haga y sea lo mejor posible. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome un tiempo para digerir lo que sucede a su alrededor. Alguien le ofrecerá consejos pésimos que pueden alterar sus arreglos de vida si no tiene cuidado. Busque lo que mejor le funciona y ejerza su derecho de tomar el camino que alivia su alma. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo necesario para estabilizar y asegurar lo que es importante para usted. Retírese de situaciones y gente extravagante o que tienden a tomar el mando. No siga a otros, cuando la dirección que tome debe adaptarse a sus necesidades. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): considere qué quiere y necesita para lograr la paz mental y la felicidad personal. Tome el control, y diríjase en una dirección que determine la cantidad de todo lo que representa y ama. Elija la inteligencia y sea fiel a usted en lugar de complacer a otro. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase enfocado y ponga su tiempo y esfuerzo en algo que amplíe su mente y lo aliente a cuidarse mejor. Aléjese de la gente que no comparte sus valores, sueños, esperanzas y deseos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los gastos emocionales no lo harán feliz ni pagarán las cuentas. Apunte a reducir el estrés haciendo algo que marque la diferencia. No le dé ventaja a nadie. La igualdad es necesaria si no quiere que alguien se aproveche de usted. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.