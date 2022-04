Horóscopo de hoy: día lunes 04 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Robert Downey Jr., 57; David Cross, 58; Christine Lahti, 72; Craig T. Nelson, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepare un plan y un horario practicables. Organización, preparación, disciplina y sentido común lo ayudarán a obtener los resultados que desea. No permita que sus emociones interfieran o le hagan tomar decisiones perjudiciales para su salud o bienestar emocional. Hable con la verdad, y mantenga la conciencia tranquila. Acepte lo inevitable, y descarte el cambio que no sea necesario. Sus números son 6, 14, 22, 26, 32, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, colorido y ambicioso. Es sensible y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evalúe las situaciones personales y proceda. No permita que nadie complique sus planes o frene su impulso. Evite lugares y eventos que sean una amenaza para su salud o sus finanzas. No confíe en alguien con asuntos relacionados con instituciones. Hable personalmente. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque lo bueno y lo positivo en todos y en todo. La actitud marcará la diferencia cuando lidie con situaciones que pueden afectar su sustento y su capacidad para obtener la ayuda que necesita para continuar con su día. Mantenga la paz. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prometa sólo lo que sabe que puede cumplir. Ponga todo lo que tiene en un plan en el que crea o en algo significativo para usted. Aprenda observando a los demás, y evitará cometer un error innecesario. Sea sabio, prudente y bondadoso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): termine las cosas a tiempo. Lo que haga tendrá más influencia que lo que diga. Adopte un enfoque singular a cómo maneja los asuntos de dinero y salud. Haga un cambio que tenga impacto en el modo en que vive. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la mente abierta, y aprenderá algo valioso. Una conversación con un experto lo alentará a ir más lento y prestar más atención a los detalles. Apéguese a lo que sabe y en lo que confía. Hacer una jugada apresurada entorpecerá su bienestar emocional. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): mezcle y combine, y se le ocurrirá la idea que tocará la fibra sensible de alguien que lo puede ayudar. No permita que los cambios que suceden a su alrededor le causen preocupación. Ocúpese de sus responsabilidades, y todo lo demás encajará. *****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): tome un tiempo para disfrutar de un momento precioso. Viva, ame, ría y disfrute lo que la vida tiene para ofrecer. Comparta sus intenciones con alguien con quien quiere pasar más tiempo. No se endeude para demostrar algo o impresionar a alguien. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): enfrentará cambios en el hogar o cuando se trate de sociedades. Escuche atentamente y considere cómo satisfacer las necesidades de todos sin complicar sus planes a largo plazo. El camino a seguir requerirá ingenio y compromiso,si quiere alcanzar su meta. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): participe y aprenda. Cuestione cualquier cosa que no entienda o que no parezca realista. Un viaje corto, una reunión o una actividad educativa lo ayudarán a ajustar sus planes para adaptarlos a las nuevas tendencias. No pierda el tiempo ni permita que otros intervengan y tomen el mando. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque modos singulares de invertir o usar su dinero para aumentar sus ganancias. Aumentar sus activos y reducir sus gastos aliviará el estrés y le dará más tiempo para pasarlo haciendo las cosas que más disfruta. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si no está preparado, espere. Tiene tiempo para coordinar e investigar. No permita que la impaciencia de alguien tome el mando y lo empuje hacia adelante sin una buena causa. Elija el ritmo que sienta cómodo y no tema proceder por su cuenta. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje en claro las cosas, tenga sus documentos en orden, y póngalos a prueba. Los cambios que haga llamarán la atención y le comprarán la ayuda que necesita para hacer las cosas oportunamente. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.