Horóscopo de hoy: día martes 05 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Pharrell Williams, 49; Mike McCready, 56; Mitch Pileggi, 70; Agnetha Faltskog, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga buen uso de su talento, y construya algo concreto. No permita que los secretos, los problemas emocionales o los entrometidos se interpongan entre usted y lo que quiere lograr. Piense de modo inteligente, lleve a cabo y elija asociarse con personas positivas que ofrezcan soluciones, no críticas. Ponga sus pensamientos en acción, y respalde su trabajo. No permita que los asuntos personales lo depriman. Sus números son 7, 18, 21, 27, 32, 35, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, entusiasta y divertido. Es atractivo y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no arriesgue su salud tratando de impresionar a alguien. Le irá mejor si prepara solo y sorprende a todos cuando esté satisfecho con lo que ofrece. La confusión acerca del amor y el dinero puede resultarle costosa. No puede comprar el amor. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese y enfóquese en hacer las cosas a tiempo. No cambie de dirección a mitad de camino ni permita que alguien lo distraiga. Su confiabilidad y reputación están en juego, y es necesario estar a la altura de las expectativas si quiere sobresalir. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una actitud inquisitiva lo ayudará a diferenciar lo que puede hacer y lo que no. Ponga todo de usted en lo que más quiere, y no se decepcionará. Logrará el impulso necesario para alcanzar su meta. ***

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio): vea opciones financieras que le permitirán expandir sus intereses y metas. Reúna hechos y cifras, y no suponga nada. La información es valiosa, especialmente al tratar de mantener bajos los costos. Haga un presupuesto inteligente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): pida ayuda a personas confiables. Un sistema de apoyo sólido lo ayudará a evitar cambios o restricciones no deseados. Use su inteligencia para desarrollar un plan viable y su fuerza para iniciar y terminar lo que quiere lograr. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuide su salud. Participe en nuevas perspectivas que le den ventaja al hacer negocios con otros. El detalle y la estrategia lo ayudarán a superar cualquier problema que encuentre. No permita que las emociones interfieran con lo que es mejor para usted. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): estará al tanto de la información interna. Asista a reuniones y participe en las manifestaciones que ofrecen una imagen vívida de lo que está por venir. El trabajo en red y las asociaciones son lo que más le conviene. No gaste de más ni invierta en personas o productos que prometen lo imposible. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga de su zona de confort, y evalúe lo que está ocurriendo. Tener una imagen clara le dará los recursos para rechazar una oferta sin vacilar. Use su conocimiento para ganar perspectiva, y no tenga miedo de hacer lo que debe hacer. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aproveche el momento, hable con libertad y prepare una estrategia que lo ayude a ceñirse a un presupuesto, una rutina y un plan adecuado a su estilo de vida y una meta a largo plazo. No se deje engañar por alguien que muestra ideas coloridas que son costosas y poco realistas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mejore sus habilidades, diversifique y estructure un plan que lo aliente a ganarse la vida haciendo algo que le dé alegría. Haga cambios domésticos que incorporen un espacio que lleve a ser productivo. No discuta con un amigo, pariente o colega. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): conoce el ejercicio y sabe cómo sacar lo máximo de lo mínimo. Apéguese a su rutina, dé todo de usted y use su inteligencia para tomar una decisión que aliente el beneficio, la comodidad y la conveniencia. Haga de la aptitud física y el amor sus prioridades. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga en cuenta lo que dicen los demás y cómo se sienten antes de producir un cambio que puede afectar su reputación. Llevarse bien hará más fácil su vida. Halle un modo de compensar cualquier situación que perturbe la vida de los demás. Juegue limpio. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.