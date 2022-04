Horóscopo de hoy: día jueves 07 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Russell Crowe, 58; Jackie Chan, 68; John Oates, 73; Francis Ford Coppola, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año un enfoque enérgico a la vida, el amor y la felicidad lo llevará a un viaje que no querrá perderse. Avance con sus planes, y participe en cualquier cosa que ofrezca una idea de algo que le dé satisfacción y alegría. Viva la vida a su modo, y tome decisiones basadas en la inteligencia y el sentido común. Esfuércese por usar sus habilidades y conocimientos ilimitadamente. Sus números son 3, 11, 17, 24, 33, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, compasivo y servicial. Es perceptivo y enfocado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche antes de responder. No se involucre en un debate con alguien obstinado o vengativo. Base lo que hace y sus decisiones en hechos y capacidades. No asuma el problema, la deuda o la pelea de alguien más. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hable de los temas delicados de modo abierto y honesto. Ignorar los problemas llevará a suposiciones. Sea asertivo, y llegue al fondo de cualquier situación que pueda dañar su estatus o reputación. No oculte información ni permita que la terquedad lo lleve a cometer un error. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): apunte a su meta y ponga a prueba sus habilidades. No permita que una situación emocional se intensifique o le impida hacer lo que es importante para usted. Establezca expectativas y no pierda de vista su meta hasta que esté satisfecho con los resultados. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la práctica hace al maestro. Incremente sus habilidades y úselas para impresionar a alguien que puede ayudarlo a mejorar su vida. No permita que la timidez o la introversión se interpongan entre usted y lo que desea. Entre al centro de atención y presente sus mejores habilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comparta su experiencia, y haga buen uso de su pericia. Un enfoque diligente para usar lo que está disponible para usted mejorará su oportunidad de cosechar las recompensas. No sienta que tiene que gastar dinero para comprar la atención o el afecto de alguien. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): una demostración hará que su objetivo sea claro y concluyente. No dé vueltas cuando el tiempo es esencial. Piense de modo no convencional, siga su corazón e intuición, y haga realidad sus sueños. No dude de usted mismo. ****

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): controle sus emociones. Si es demasiado revelador, levantará una bandera roja que le quitará lo que está tratando de lograr. Sea inteligente, use el sentido común y comience por avanzar con sus planes por cuenta propia. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga en marcha sus planes. Invierta en usted, en su entorno y en su objetivo a largo plazo. No permita que nadie se interponga en su camino. Ponga énfasis en sus atributos y acérquese con cuidado a la gente que comparte su visión. Trabajar en red llevará a oportunidades. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su energía donde cuenta y no pierda el tiempo con gente que es una mala influencia o con excesos que lo retrasarán económica o físicamente. Piense bien sus planes y construya una base sólida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no invite a los problemas. Haga cambios que no requieran permiso ni ayuda de otros. Dedique su energía y tiempo a entrar en acción y a hacer el trabajo usted mismo. Mantenga sus emociones fuera del juego y concéntrese en ser productivo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga metas altas, y tenga su mente fija en la mejor ruta a seguir. Abrace a las personas comprensivas y ofrezca aportes positivos que contribuyan a su éxito. Un buen plan y una actitud disciplinada lo llevarán al círculo de los ganadores. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): observe lo que están haciendo los demás y compense cualquier cosa que pueda disuadirlo de seguir adelante con sus planes. Un cambio lo ayudará a poner las cosas en perspectiva y ajustar sus planes en consecuencia. Piense en grande, pero manténgase dentro de su presupuesto y capacidades. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.